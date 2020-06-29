Eşi küsünce intihara kalkıştı, çevredekiler anbean görüntüledi

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki üstgeçide gelen H.E., korkulukların üzerine çıkarak bacaklarını sarkıttı.

İntihar girişiminde bulunan kişiyi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri H.E.’yi ikna etmek için konuşmaya başladı. Olayı ise cadde üzerindeki kişiler meraklı gözlerle izledi.

POLİS EKİPLERİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Eşi N.E. ile 1 hafta önce kavga ettiğini ve kendisiyle konuşmadığını söyleyen H.E., atlayacağını söyleyerek polis ekiplerinin uzaklaşmasını istedi. Polis ekipleri her ihtimale karşı yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise üstgeçidin altına şişme yatak açtı.

MASKEYLE YÜZÜNÜ KAPATTI

Üstgeçidin korkuluklarına tutunan H.E., zaman zaman aşağı sarktı. Bu sırada H.E. ağzında bulunan maskeyi yüzünü kapatmak için kullandı. Çevrede bulunan kişilerin bazıları cep telefonlarının kamerasıyla görüntülerken, bazıları ise trafiğin kapanması nedeniyle H.E.’ye tepki gösterdi.

"ÇEKİN, ÇEKİN DAHA ÇOK ÇEKERSİNİZ"

Polisin eşiyle barıştıracakları sözü üzerine cep telefonuyla karısını arayan H.E., intihar girişiminden vazgeçti. Üstgeçitten polisler eşliğinde indirilen H.E., bu sırada gazetecilere ‘Çekin, çekin daha çok çekersiniz’ diyerek tepki gösterdi. H.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

