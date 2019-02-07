Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) KARŞILIKLI boşanma davaları devam eden Nagehan Şaşmaz, eşi Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Aile Mahkemesi verdiği kararda Necati Şaşmaz'ın 6 ay süreyle eşine ve eşinin iş yerine ve konutuna yaklaşmasını yasaklandı. Kurtlar Vadisi adlı dizide 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahlarını da polise teslim edecek.

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Nagehan Şaşmaz'ın verdiği dilekçede Necati Şaşmaz'ın şiddet uyguladığı, şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü. Mahkeme, Nagehan Şaşmaz'ın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereği istediği tedbir kararını kabul etti. Mahkeme şiddet mağduru Nagehan Şaşmaz'ın koruma altına alınmasına karar verdi.

Necati Şaşmaz'ın 6 ay süreyle Nagehan Şaşmaz'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar veren mahkeme eşinin bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme şu tedbirleri koydu: