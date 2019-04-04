HABER

Eşi öldükten sonra sevgilisiyle uyuşturucu kuryeliğine başlamış

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

HATAY'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 otomobilin sürücüsünü kovalamaca sonucu durduran polis ekipleri, 45 kilo esrar ele geçirdi.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - HATAY'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 otomobilin sürücüsünü kovalamaca sonucu durduran polis ekipleri, 45 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan, Suriye uyruklu, 1'i kadın 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Suha Esad'ın (35), ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra geldiği Türkiye'de, sevgilisi Faysal Alluş (38) ile uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriyeli şebekenin, Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün saat 05.00 sıralarında, Konya- Adana yolu kent merkezi girişinde önlem alan polis ekipleri, plakası önceden belirlenen 2 otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Otomobillerden 31 P 3312 plakalı olanın sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durduruldu; sürücü Faysal Alluş ile sevgilisi Suha Esad, gözaltına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü de kaçamadan durdurulurken, içindeki Abdullah Mihemid (38) ve Mahmud Ebulheyş (35) ise gözaltına alındı. Otomobillerde yapılan aramalarda; yedek lastiğin içine ve farklı yerlere gizlenen 45 kilo esrar ele geçirildi. EŞİ SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞTA ÖLMÜŞ Suriyelilerin, esrarın bir kısmını Konya'da, bir kısmını ise batıdaki illerde satmayı planladığı öğrenildi. Şüphelilerden Suha Esad'ın, ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra geldiği Türkiye'de, sevgilisi Faysal Alluş ile uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan Faysal Alluş, Suha Esad, Abdullah Mihemid ve Mahmud Ebulheyş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıkamadıŞarampole yuvarlanan araçtan sağ çıkamadı
Otomobil, telefon direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralıOtomobil, telefon direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Kredi çekip seçime hazırlandı! Bakın sandıktan kaç oy çıktı

Kredi çekip seçime hazırlandı! Bakın sandıktan kaç oy çıktı

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Bunun adı evrim değil de ne?

Bunun adı evrim değil de ne?

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.