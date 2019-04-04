Eşi öldükten sonra sevgilisiyle uyuşturucu kuryeliğine başlamış

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - HATAY'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılan 2 otomobilin sürücüsünü kovalamaca sonucu durduran polis ekipleri, 45 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan, Suriye uyruklu, 1'i kadın 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Suha Esad'ın (35), ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra geldiği Türkiye'de, sevgilisi Faysal Alluş (38) ile uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriyeli şebekenin, Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün saat 05.00 sıralarında, Konya- Adana yolu kent merkezi girişinde önlem alan polis ekipleri, plakası önceden belirlenen 2 otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Otomobillerden 31 P 3312 plakalı olanın sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durduruldu; sürücü Faysal Alluş ile sevgilisi Suha Esad, gözaltına alındı. Diğer otomobilin sürücüsü de kaçamadan durdurulurken, içindeki Abdullah Mihemid (38) ve Mahmud Ebulheyş (35) ise gözaltına alındı. Otomobillerde yapılan aramalarda; yedek lastiğin içine ve farklı yerlere gizlenen 45 kilo esrar ele geçirildi. EŞİ SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞTA ÖLMÜŞ Suriyelilerin, esrarın bir kısmını Konya'da, bir kısmını ise batıdaki illerde satmayı planladığı öğrenildi. Şüphelilerden Suha Esad'ın, ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra geldiği Türkiye'de, sevgilisi Faysal Alluş ile uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan Faysal Alluş, Suha Esad, Abdullah Mihemid ve Mahmud Ebulheyş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

