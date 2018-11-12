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Eşi organları ile 5 kişiye can olan Naime, hem ağladı hem ağlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

İZMİR’de organ nakli ile hayata tutunanlar ve hayatını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlayan aileler İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Eşi organları ile 5 kişiye can olan Naime, hem ağladı hem ağlattı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de organ nakli ile hayata tutunanlar ve hayatını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlayan aileler İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Buluşma sırasında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Mahsum Parlak’ın organlarını bağışlayan eşi Naime Parlak, gözyaşlarına hakim olamadı. Tören boyunca sürekli ağlayan ve çevresindekileri de ağlatan Parlak, eşinin 5 kişiye hayat verdiğini söyledi. Parlak’a sarılarak onu teselli eden İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da İzmir’de 3 bine yakın kişinin, organ bağışı beklediğini açıkladı.
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur’un konuşması sırasında duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Naime Parlak, salondakileri de duygulandırdı. Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden eşi Mahsum Parlak’ın organlarının 5 kişiye hayat verdiğini söyleyen Parlak, organ bağışında bulundukları için mutluluk duyduğunu ifade etti. Salnur, Parlak’a sarılarak onu teselli etmeye çalıştı. Bediha Salnur, organ bağışının önemine değinerek, "Dünyada milyonlarca kişi organ bağışı bekliyor. Binlerce kişi beklerken ölüyor. Ülkemizde organ nakli ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hastanelerimiz çok ciddi nakiller yapıyor. Türkiye olarak bizde de bazı sıkıntılar yaşanıyor. 5 nakil yapılıyorsa bunun 4’ü canlıdan. Biz canlıdan nakil istemiyoruz" dedi.
'5 BEYİN ÖLÜMÜNDE YALNIZCA 1 BAĞIŞ'
Bir annenin çocuğuna karaciğerinin bir parçasını vermesini veya bir babanın, böbreğinin birini yakınlarına vermesini istemediklerini söyleyen Bediha Salnur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Neden bir insanı yaşatmaya çalışırken, başka bir insanı yarım yapalım? Bizim, organ bağışı alabileceğimiz beyin ölümleri var. Her ölümden organ bağışı alamıyoruz, organ nakli yapamıyoruz. Ancak beyin ölümü gerçeklemiş olan hastalardan ve yoğun bakımda gerçekleşen beyin ölümlerinden organ nakli ve organ bağışı yapılabiliyor. Günümüzde hala 5 beyin ölümünden yalnızca 1'i organ bağışlıyor. 4’ü yine hayatını kaybediyor. Beyin ölümü aşamasında, kalp bekleyen birine can olunması, büyük mutluluk. Bir beyin ölümü sonrasında yapılan organ bağışı 7 hayatı kurtarıyor. Her biriniz çok büyük bağış gerçekleştirdiniz. Organ bağışı yapılırken bazı endişeler yaşanıyor. Örneğin hastalar ‘Yoğun bakıma düşersem bana bakmazlar’, ‘Çocuğumu kaybettim ama organlarını bağışlarsam, cesedini tam verirler mi’ gibi endişeler taşıyor. Organ bağışı çok özel bir bağış. Biz, sağlık görevlileri olarak hastaları yaşatmak için yemin ediyoruz. Biz yaşatmak için çabalarız, ama beyin ölümü yaşandığında yapılabilecek bir şey yok."
'26 BİN KİŞİ ORGAN NAKLİ BEKLİYOR'
Organ bulunamadığı için her yıl 100 bin kişinin hayatını kaybettiğini, Türkiye’de de şu anda 26 bin civarında organ ve doku nakli bekleyen hastanın olduğunu, 50 bine yakın da organ nakli bekleme listesine girmeye aday hastanın bulunduğunu söyleyen Salnur, "Bunlar çok dramatik sayılar ve her geçen gün artıyor. İzmir’de şuanda 3 bine yakın organ bağışı bekleyen hasta var. Organ nakli bekleyen hastaların büyük kısmını böbrek bekleyenler oluşturuyor. En büyük organ nakli kaynağımız insan ve kadavra. Hedefimiz yaşayanları yarım bırakmak değil" dedi.
3 yıl kalp nakli bekleyen, daha sonra ise bağışlanan kalp ile hayata tutunan hemşire Burçin Meşe, "Çok arkadaşımı kaybettim ve artık arkadaş edinmekten çok korkuyorum. Kaybettiğimiz hasta sayısı, nakil olan hasta sayısından çok daha fazla. Lütfen organ bağışında bulunun" diye konuştu. Konuşmaların ardından, organ bağışında bulunanlara teşekkür amacıyla belge verildi.

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Eşi organları ile 5 kişiye can olan Naime, hem ağladı hem ağlattıEşi organları ile 5 kişiye can olan Naime, hem ağladı hem ağlattıEşi organları ile 5 kişiye can olan Naime, hem ağladı hem ağlattıEşi organları ile 5 kişiye can olan Naime, hem ağladı hem ağlattı

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