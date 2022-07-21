Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım! "Bana acımı yaşatmadılar"

Zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken'in 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Erken, önceki gün takipçileriyle dertleşti.

"YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUM"

Sosyal medyadan soru-cevap gerçekleştiren ünlü isim, "Bir iyiyim, bir kötü... Yaşamaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALACAK"

Erken, "Keşke kocanın alın terini, o hak etmeyen ailesine vermeseydin." yorumunda bulunan bir takipçisine "Dünya malı dünyada kalacak. Onlara da yar olmaz merak etmeyin." sözleriyle karşılık verdi.

"ÇEVRESİ ACIMI YAŞATMADI"

Ece Erken, ardından başka bir sosyal medya kullanıcısının "Şafak Bey'in yokluğunun, ona olan özleminin üstesinden nasıl geliyorsun?" sorusuna ise "Daha 7 ay oldu... Tabii ki zorlanıyorum ama çevresi acımı tam yaşatmadı! Onlarla mücadele etmekten kafamı koyup tam ağlayamadım bile!" yanıtını verdi.



