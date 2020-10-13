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Eşi şikayetçi oldu! 'Ferman Toprak beni dövdü'

13.10.2020 11:03 | Son Güncelleme:
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Eşi şikayetçi oldu! 'Ferman Toprak beni dövdü'

‘Hayatı Tespih Yapmışım’ şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak’ın eşi Ayşe Hilal Toprak, “Kocam beni dövdü” iddiasıyla polise başvurdu. İfadesi alınan şarkıcı ise suçlamaları reddetti.

Türkiye’nin 'Hayatı tesbih yapmışım' şarkısıyla tanıdığı Ferman Toprak, 3 yıl önce Hilal Toprak ile dünya evine girmiş, çiftin Adel Su isminde bir de çocukları olmuştu. İddiaya göre geçtiğimiz cumartesi akşamı şarkıcı Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğumgünü partisine gitti. Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre Ferman Toprak sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darbetmeye başladı.

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DARP RAPORU ALDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre Hilal Toprak şiddet olayının ardından hastaneden darp raporu aldı. Ardından Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikayetçi oldu. Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darbettiğini söyledi.

'EŞİMİ DARBETMEDİM'

Polis Ferman Toprak'ın da ifadesini aldı. Şarkıcı eşinin şiddet iddiasını reddetti.

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SOSYAL MEDYADA BOŞANMA SİNYALİ!

Hilal Toprak, geçtiğimiz ay sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da boşanma sinyalleri vermişti. Yaptığı paylaşımda “ilk bizden duymanızı istedim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” ifadelerini kullanmış ardından o paylaşımı ‘bir anlık sinir’ diyerek silen genç kadının, şiddet olayına ilişkin şikayetini geri çekip çekmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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