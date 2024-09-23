Eşi tabutu öptü! Şehit polis Şeyda Yılmaz memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede yürek yakan anlar

Polis Şeyda Yılmaz, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir operasyon sırasında motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakaladı. Bu sırada çıkan arbedede Yunus Emre Geçti'nin kurşunuyla hayata veda etti. İstanbul’da düzenlenen törenin ardından Yılmaz askeri uçakla memleketi Sivas’a getirildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Baba evinde alınan helalliğin ardından Yılmaz için ikindi namazına mütakiben Ayyıldız Camisi’nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza, şehidin annesi Nurgül Yağlı, babası Mehmet Yağlı, kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdür Burhan Akçay, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, bazı il protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

EŞİYLE BABASI BİRBİRİNE DESTEK OLDU

Namaz öncesinde şehidin eşi ve babası el ele tutuşup birbirlerine destek oldu. Öte yandan şehidin eşi tabutu öperek eşini son yolculuğuna uğurladı.

Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği’ne defnedildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır