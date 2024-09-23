HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşi tabutu öptü! Şehit polis Şeyda Yılmaz memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede yürek yakan anlar

Eşi tabutu öptü! Şehit polis Şeyda Yılmaz memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede yürek yakan anlar

23.09.2024 16:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bugün şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın (27) yasını tutuyor. Sapık katil Yunus Emre Geçti'nin öldürdüğü polis memuru Yılmaz memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi yaşanan duygusal anlar kameralara yansıdı.

Eşi tabutu öptü! Şehit polis Şeyda Yılmaz memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Cenazede yürek yakan anlar

Polis Şeyda Yılmaz, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir operasyon sırasında motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakaladı. Bu sırada çıkan arbedede Yunus Emre Geçti'nin kurşunuyla hayata veda etti. İstanbul’da düzenlenen törenin ardından Yılmaz askeri uçakla memleketi Sivas’a getirildi.

AW293481_01

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Baba evinde alınan helalliğin ardından Yılmaz için ikindi namazına mütakiben Ayyıldız Camisi’nde cenaze namazı düzenlendi. Namaza, şehidin annesi Nurgül Yağlı, babası Mehmet Yağlı, kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdür Burhan Akçay, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, bazı il protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AW293481_02

EŞİYLE BABASI BİRBİRİNE DESTEK OLDU

Namaz öncesinde şehidin eşi ve babası el ele tutuşup birbirlerine destek oldu. Öte yandan şehidin eşi tabutu öperek eşini son yolculuğuna uğurladı.

AW293481_06

Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği’ne defnedildi.

AW293481_03

AW293481_04

AW293481_05

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
şehit polis cenaze töreni
En Çok Okunan Haberler
Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak iddia! 'Tüm hesaplarına inceleme'

Bir döneme damga vuran basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Bir döneme damga vuran basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Yunan askerleri skandallara devam ediyor! Bu sefer Datça'da karaya çıktılar...

Yunan askerleri skandallara devam ediyor! Bu sefer Datça'da karaya çıktılar...

Sapık katil Yunus Emre Geçti hak ettiği muameleyi gördü! Çöp poşeti giydirilip Hayvan Büro Amirliği aracına bindirildi

Sapık katil Yunus Emre Geçti hak ettiği muameleyi gördü! Çöp poşeti giydirilip Hayvan Büro Amirliği aracına bindirildi

Katil İsrail saldırılarına devam ediyor! Bu sabah Lübnan'ı vurdu: 182 ölü, 727 yaralı

Katil İsrail saldırılarına devam ediyor! Bu sabah Lübnan'ı vurdu: 182 ölü, 727 yaralı

Erbakan 'Bir daha asla' diyerek AK Parti'ye kapı kapattı

Erbakan 'Bir daha asla' diyerek AK Parti'ye kapı kapattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.