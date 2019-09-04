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Eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar: “Mağdur olan çok fazla kadın var, lütfen sessiz kalmayın”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de karısını 15 yerinden bıçaklayıp ilk duruşmada tahliye olan şahsa tepkiler üzerine tutuklama kararı çıkartıldı.

Eskişehir’de karısını 15 yerinden bıçaklayıp ilk duruşmada tahliye olan şahsa tepkiler üzerine tutuklama kararı çıkartıldı. Bu kararın ardından konuşan mağdur kadın Öznur Sazlar, “Herkese çok teşekkür ediyorum ama mağdur olan çok fazla kadın var, lütfen sessiz kalmayın” dedi.

Eskişehir’de boşanmak üzere olduğu Öznur Sazlar’ı 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan H.S. olay sonrası tutuklanmıştı. H.S.’nin dün görülen mahkemenin ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sonucu, mağdur kadın Öznur Sazlar isyan etmişti. Bugün ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cani koca hakkında tekrar tutuklama kararı çıkartıldı. Verilen kararı değerlendiren Sazlar, herkese teşekkür etti. Kadınların sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Sazlar, “Kamuoyu bu konuda çok duyarlı davrandı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ama henüz yakalanmadı. Yakalandığı an biz çok rahatlayacağız. Bu arada ailesi tarafından gelen mesajla sahtecilikten dava açacaklarını söylediler. Her şey gerçek, devlet kurumlarında, devlet hastanesinden gelen hiçbir evrağımızda sahtecilik yoktur. Umarım en kısa zamanda yakalanır. İçimde kısmen rahatlama var ama görmeden inanamayacağım. Umarım en kısa zamanda geldiği yere gider. Öncelikle CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer geldi. Yanımızda olduklarını hissettirdiler. İstanbul’dan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanımız Canan Güllü hanım aradı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olsun, Eskişehir Kadın Meclisi olsun, dört bir yandan desteklerimiz aldık. Türkiye’nin dört bir yanından herkes aradı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bu böyle kalmamalı, mağdur olan çok fazla kadın var. Lütfen sessiz kalmayın” diye konuştu.

“Adalete güvenmek istiyoruz”
Adalete güvenmek istediğini söyleyen Sazlar, “Baskı mı yapmak gerekiyordu. Onu söylemek istiyorum. Hanımlarımız sessiz kalmasın. Ne kadar sessiz kalırsak o kadar eziliriz. Biz sesimizi ne kadar duyurduk. Eş-dost, milletvekillerimiz, dört bir yandan paylaşımda bulundular. Onların sayesinde oldu. Dediğim gibi çalmadık kapı bırakmasınlar. Yine de adalete güvenmek istiyoruz. Umarım tecelli eder” diye konuştu.

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