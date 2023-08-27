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  4. Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı! Fenomen Merve Veziroğlu'ndan üzen açıklama

Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı! Fenomen Merve Veziroğlu'ndan üzen açıklama

27.08.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı. Sosyal medya hesabından mini bir soru cevap etkinliği düzenleyen Merve Veziroğlu, "Sıradaki barbie savaşçı olsun, yani sen" sorusuna verdiği yanıtla sevenlerini üzdü.

Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı! Fenomen Merve Veziroğlu'ndan üzen açıklama

Son durumunu sosyal medya hesabından paylaşan Merve Veziroğlu, mini bir soru cevap etkinliği düzenleyerek merak edilen bazı sorulara cevap vermiş oldu.

Soru cevap etkinliğinde fenomen Veziroğlu'na tanınmasında etkili olan başarılı içeriklerinden biri olan Barbie yenileme videolarıyla ilgili olarak, "Sıradaki barbie savaşçı olsun, yani sen" sorusu yöneltildi. Ancak fenomen ismin bu soruya verdiği yanıt sevenlerini üzdü.

SERİYİ İSTEMEDEN BİTİRDİĞİNİ AÇIKLADI

Merve Veziroğlu bu soruya "Sağ elimden ciddi yaralandım. Hissetmiyorum bile. Artık yetenekli biri değilim. Zamanla Allah başka kapılar açar inşallah. En son Dilan Polat barbie'sini yaparak bu seriyi istemeden bitirdim" cevabını verdi.

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NE OLMUŞTU?

Olay 4 Ağustos'ta Üsküdar'da yaşanmıştı. Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım aralarında şiddetli geçimsizlik olan eşi Yunus Yıldırım ile tartışmaya başlamış, Veziroğlu tartışma sırasında eşi Yunus Yıldırım tarafından yatak odasında 32 yerinden bıçaklanmıştı. Polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyen Yunus Yıldırım, polis ekipleri tarafından yakalanmış ardından da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merve Veziroğlu Yıldırım ise tedavi altına alınmıştı. Genç kadın, günler sonra tedavisinin devam ettiği hastane odasından paylaşım yapmış ve "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak" demişti.

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