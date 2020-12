Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım"

Önce "bıçakladım" dedi, sonra kabul etmedi

S.Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçakladığını kabul ederek, "Beni aldattığından şüphelendim, kendisini takip ettim. Evden adamla çıktı. İş yerine kadar gittim. Emine iş yerinde adamdan ayrıldı, ben de peşinden gittim. Konuşmaya gittim. Emine panikleyerek bana bağırdı, ben de bıçağı sapladım" demişti.

İfadesinin ardından tutuklanarak Menemen T Tipi Cezaevine gönderilen S.Ç. hakkında dava açıldı. İlk celsesi Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına SEGBİS ile bağlanan sanık S.Ç., bu kez de Emine Ç. ve F.C. ile M.Ç.’yi bıçakladığını kabul etmedi. Emine Ç.’nin avukatı Cansu Aktaş, müvekkilinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sanık S.Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederken, mahkeme heyeti talebi kabul etti. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Olayın psikolojisini atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum"

Bıçaklı saldırı sonrası 15 gün hastanede yattığını belirten Emine Ç., şunları söyledi:

"Menemen’de bir AVM’de temizlik işi yaparken boşanma davası açtığım eski eşim tarafından bıçaklandım. Oradaki insanlar sayesinde kurtuldum. Şu an o yüzden nefes alabiliyorum. Bıçakla üstüme yürüdü ve beni sol tarafımdan bıçakladığını hissettim. O an can havliyle kaçıp kurtulmak istedim. Üstüme yürüdü, 9 yerimden bıçaklandım. Beni kurtarmak isteyen iki kişi de bıçaklandı. 15 gün hastanede kaldım. O olayın psikolojisini atlatamadım. Hala kötü günler yaşıyorum."