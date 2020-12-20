HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım"

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım"

20.12.2020 12:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Menemen ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında bir alışveriş merkezinde boşanmak üzere olduğu eşini 9 yerinden bıçaklayan, kadını kurtarmaya gelen 2 kişiyi de yaralayan koca hakim karşısına çıktı.

İzmir’in Menemen ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında bir alışveriş merkezinde boşanmak üzere olduğu eşini 9 yerinden bıçaklayan, kadını kurtarmaya gelen 2 kişiyi de yaralayan koca hakim karşısına çıktı. 9 yerinden bıçaklanan ve zor günler geçiren Emine Ç., "Olayın psikolojisini hala atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum" dedi.
Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Zonguldak’tan İzmir’e gelen Emine Ç. (41), eşi S.Ç.’ye boşanma davası açtı. Menemen ilçesinde bulunan bir AVM’de temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Emine Ç., ardından da boşanmak üzere olduğu eşi S.Ç. tarafından takip edildiğini gerekçe göstererek koruma kararı çıkarttı. İddialara göre S.Ç., koruma kararına rağmen Emine Ç.’yi defalarca öldürmekle tehdit etti, koruma kararının bittiği gün de "Seni öldüreceğim" diye mesaj attı. Daha sonra geçtiğimiz haziran ayında eşinin çalıştığı AVM’ye iki bıçakla birlikte giden S.Ç., Emine Ç.’yi 9 yerinden bıçakladı. S.Ç., olay sırasında Emine Ç.’yi kurtarmaya gelen iş arkadaşı M.Ç.’yi kolundan ve bacağından, AVM’de müşteri olan F.C.’yi ise bıçakla kalbinden yaraladı. Olayın ardından S.Ç., AVM güvenliği tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Önce "bıçakladım" dedi, sonra kabul etmedi
S.Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçakladığını kabul ederek, "Beni aldattığından şüphelendim, kendisini takip ettim. Evden adamla çıktı. İş yerine kadar gittim. Emine iş yerinde adamdan ayrıldı, ben de peşinden gittim. Konuşmaya gittim. Emine panikleyerek bana bağırdı, ben de bıçağı sapladım" demişti.
İfadesinin ardından tutuklanarak Menemen T Tipi Cezaevine gönderilen S.Ç. hakkında dava açıldı. İlk celsesi Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına SEGBİS ile bağlanan sanık S.Ç., bu kez de Emine Ç. ve F.C. ile M.Ç.’yi bıçakladığını kabul etmedi. Emine Ç.’nin avukatı Cansu Aktaş, müvekkilinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sanık S.Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederken, mahkeme heyeti talebi kabul etti. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Olayın psikolojisini atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum"
Bıçaklı saldırı sonrası 15 gün hastanede yattığını belirten Emine Ç., şunları söyledi:
"Menemen’de bir AVM’de temizlik işi yaparken boşanma davası açtığım eski eşim tarafından bıçaklandım. Oradaki insanlar sayesinde kurtuldum. Şu an o yüzden nefes alabiliyorum. Bıçakla üstüme yürüdü ve beni sol tarafımdan bıçakladığını hissettim. O an can havliyle kaçıp kurtulmak istedim. Üstüme yürüdü, 9 yerimden bıçaklandım. Beni kurtarmak isteyen iki kişi de bıçaklandı. 15 gün hastanede kaldım. O olayın psikolojisini atlatamadım. Hala kötü günler yaşıyorum."

"Savunma değil hikaye dinledik"
Dava ile ilgili konuşan Emine Ç.’nin avukatı Cansu Aktaş da, "Kadına yönelik şiddete ilişkin diğer davalardan çok kez tanık olduğumuz unsurlar vardı. Sanık kıskançlık bahanesiyle bu fiili gerçekleştirdiğini söyledi. Yalnızca boşanma davasının konusu olabilecek ve suça etki etmeyecek hikayeler anlatıldı. Duruşma boyunca bir savunma değil, hikaye dinledik. Sanığın hak etmiş olduğu en ağır cezayı alması ve haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulanmaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
PKK'ya büyük şok! 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiPKK'ya büyük şok! 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Marmaris'te satanist paniği! Kedi sayısı hızla azaldı

Marmaris'te satanist paniği! Kedi sayısı hızla azaldı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

PKK'ya büyük şok! 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Eşine 'Seni çok yalnız bıraktım' diye mesaj attı, evinde ölü bulundu

Eşine 'Seni yalnız bıraktım' diye mesaj attı, evinde ölü bulundu

MSB duyurdu! 45 operasyonda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem olma olasılığı her yıl artıyor'

Uzmanından korkutan deprem uyarısı!

Van tabelasında dikkat çeken değişiklik! Rakım ve nüfus bilgisi kaldırıldı

Van tabelasında dikkat çeken değişiklik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.