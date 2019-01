Eşi tarafından bardakla yüzünden yaralanan kadın: “Can güvenliğim yok”

Çankırı’da bir kadının, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çalıştığı iş yerinde bardakla yüzünden yaralaması anının görüntüleri ortaya çıktı. Gözünü kaybetme ile karşı karşıya olan genç kadın, can güvenliğinin olmadığını söyledi. Genç kadının babası ise damadının ’çocuğunu Kobani’ye götüreceğini ve onu gerilla yapacağını’ söylediğini iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde çalıştığı markette boşanma aşamasındaki Mardinli eşi tarafından darp edilen Nagihan K. (26) ve ailesi yaşanan olayları detaylarıyla birlikte anlattı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Nagihan K., “Eşimden şiddet gördüğüm için bu haldeyim. Boşanma davamız devam ediyor. Çalıştığım markete gelip beni ve çocuğumu öldüreceğini söyleyip ve bardak kırıp bardağı yüzüme vurdu ve ardından da darp etti. Daha önce de Mardin’de otururken beni darp etti. Bir ay önce annemi darp etti. 2015’ten beri mahkeme sürüyor sürekli erteleniyor” dedi.

Olay anını anlatan Nagihan K., “Markette depodaydım. Yemek yemek için arkadaşla beraber inmiştik. Merdivenlerden çıkıyordum karşı karşıya geldik. Geldiğinde oturdu. Ben de ona gitmesi gerektiğini, uzaklaştırma cezası olduğunu söyledim. ’Anlaşmalı boşanalım’ dedi. Ben de ‘mahkeme sürüyor, git avukatınla konuş’ dedim. Daha sonrasında ’boşanmayacağım, çocuğu da öldüreceğim’ diyerek gitti. Daha sonra kapı açıldı, kırılma sesi duyduk. Ben ilk önce marketi dağıtıyor sandım arkadaştan polisi aramasını istedim. Erdal K. yukarıda bardağı kırdı ve gelip yüzüme vurdu. Müdahale etmeye çalıştım ama beni aldı kafamı duvara vurdu yumruklamaya başladı. Daha sonra arkadaşlar geldi, polisler geldi. Hastaneye gittiğimde gözümü kaybetme riskin olduğundan bahsettiler. Psikolojik olarak mahvoldum. Olayları CİMER’e yazıyorum, yardım istiyorum. Artık can güvenliğimden korkuyorum çocuğumun can güvenliğinden korkuyorum. Bunun için en kısa zamanda dosyaların çözülmesini istiyorum. Gerektiği cezayı almasını istiyorum. Dosyalarla alakalı bakanların da bu konuya müdahale etmesini istiyorum” diye konuştu.