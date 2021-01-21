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  4. Eşi tarafından bıçaklanan kadın çığlıkları sayesinde kurtuldu

Eşi tarafından bıçaklanan kadın çığlıkları sayesinde kurtuldu

21.01.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan kadın, attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan kadın, attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu. Gözaltına alınan koca ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (42) ile eşi E.K. (39) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sinirlerine hakim olamayan Ö.K., eşini bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında E.K.’yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Saldırgan koca Ö.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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