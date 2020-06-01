Eşi tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi, katil zanlısı ailesince reddedildi

"Çerman ailesi ve akrabaları olarak yaşanılan bu olayı büyük bir teessür ve üzüntü içerisinde öğrendik. Yaşanılan hadise bizleri derinden sarsmıştır. Cinayeti işleyen Hasan Çerman’ın ailemizle bu olaydan itibaren hiçbir bağının kalmadığını tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Şahsın yapmış olduğu canice, akla ve vicdana sığmayan bu olay, ailemiz ve toplumumuz tarafından kabul edilmeyecek türdendir. Bizler vefat eden merhume yengemiz Rukiye Çerman’ın ve ailesinin yanındayız. Evlatları bizim evlatlarımız, annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları kendi annemiz, babamız, kardeşlerimiz ve akrabalarımızdır. Katilin şu andan itibaren söylemiş oldukları, ifadeleri ve davranışları ailemiz tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Cani ruhlu, vicdani değerleri olmayan bu şahsın ailemizle olan bütün bağlarını reddediyoruz. Katilin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bunun için de aile olarak üzerimize düşen ne varsa Türk mahkemeleri huzurunda yapmaya hazırız.'' (DHA)

