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Eşi tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi, katil zanlısı ailesince reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 00:12 | Son Güncelleme

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 30 yıllık eşi Hasan Çerman (53) tarafından bıçaklanarak öldürülen Rukiye Çerman (52), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayetle ilgili Çerman ailesi, katil zanlısı Hasan Çerman’ı aileden reddettiklerini bildiren yazılı açıklama yaptı.

Olay, dün Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana geldi. Hasan Çerman, iddiaya göre topladıkları çaydan kazandıkları parayı harcadı. Eşi Rukiye Çerman parayı sorunca da çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Çerman, eşini 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Rukiye Çerman'ın çığlıklarını duyan komşuları, jandarmayı aradı.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Rukiye Çerman, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmaya teslim olan Hasan Çerman, gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Rukiye Çerman’ın cenazesi, bugün Yeni Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığında toprağa verildi.

ÇERMAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Çerman ailesi, katil zanlısı Hasan Çerman’ı aileden reddettiklerini bildiren yazılı bir açıklamada bulundu. Katil zanlısı Hasan Çerman'ın aileden reddedildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çerman ailesi ve akrabaları olarak yaşanılan bu olayı büyük bir teessür ve üzüntü içerisinde öğrendik. Yaşanılan hadise bizleri derinden sarsmıştır. Cinayeti işleyen Hasan Çerman’ın ailemizle bu olaydan itibaren hiçbir bağının kalmadığını tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Şahsın yapmış olduğu canice, akla ve vicdana sığmayan bu olay, ailemiz ve toplumumuz tarafından kabul edilmeyecek türdendir. Bizler vefat eden merhume yengemiz Rukiye Çerman’ın ve ailesinin yanındayız. Evlatları bizim evlatlarımız, annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları kendi annemiz, babamız, kardeşlerimiz ve akrabalarımızdır. Katilin şu andan itibaren söylemiş oldukları, ifadeleri ve davranışları ailemiz tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Cani ruhlu, vicdani değerleri olmayan bu şahsın ailemizle olan bütün bağlarını reddediyoruz. Katilin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bunun için de aile olarak üzerimize düşen ne varsa Türk mahkemeleri huzurunda yapmaya hazırız.'' (DHA)

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