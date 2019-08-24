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Eşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 23:18 | Son Güncelleme

İfadesinde eşini kendisine şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyleyen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddet uyguladığı öne sürülen karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Toklukaya köyü Yele Mahallesi'nde F.S. ile kocası Y.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşi F.S. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Y.S, 112 Acil Servis ekibince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.S. müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadının ifadesinde eşini kendisini darbettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu belirtildi.

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inebolu kadın KASTAMONU koca yaralı

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