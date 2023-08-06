Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Veziroğlu'nun son durumu nasıl?

Merve Veziroğlu'nun hayatı ve biyografisi başına gelen korkunç olayla birlikte gündeme geldi. Eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Merve Veziroğlu Yıldırım'ın son durumu merak ediliyor. 32 yerinden bıçaklanan genç fenomen yaşam mücadelesine devam ediyor. Peki, Merve Veziroğlu Yıldırım sağlık durumu nasıl, neden bıçaklandı? İşte detaylar…

MERVE VEZİROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaşayan Merve Yıldırım 30 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni ve Youtuber olan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu Yıldırım, Youtube'da 118 bin Instagram'da ise 28 bin takipçiye sahip. Tasarımcı ve yüksek iç mimar olan Veziroğlu 2017 yılından bu yana Youtube'a içerik üretiyor

MERVE VEZİROĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), dün sabah saatlerinde eşi Yunus Yıldırım ile tartıştı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan ve bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan meyve bıçağını kaptı.

Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi aradı. Kendisini ihbar eden Yunus yıldırım, eşini bıçakladığını anlattı. Olay yerine giden ekipler, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını anlattı. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürülürken Merve Veziroğlu Yıldırım'ın yakınları soluğu hastanede aldı.

Abla Şerife Yavuz "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." cümlelerine yer verdi.



