MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Veziroğlu'nun son durumu nasıl?

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Veziroğlu'nun son durumu nasıl?

06.08.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Veziroğlu kimdir, kaç yaşındadır gibi sorular merak ediliyor. Youtuber Merve Veziroğlu eşi Yunus Yıldırım tarafından 32 yerinden bıçaklandı. Ünlü fenomenin hayranları Merve Veziroğlu'nun sağlık durumunu araştırıyorlar. Peki, Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merve Veziroğlu'nun son durumu nasıl?

Merve Veziroğlu'nun hayatı ve biyografisi başına gelen korkunç olayla birlikte gündeme geldi. Eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Merve Veziroğlu Yıldırım'ın son durumu merak ediliyor. 32 yerinden bıçaklanan genç fenomen yaşam mücadelesine devam ediyor. Peki, Merve Veziroğlu Yıldırım sağlık durumu nasıl, neden bıçaklandı? İşte detaylar…

MERVE VEZİROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaşayan Merve Yıldırım 30 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni ve Youtuber olan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu Yıldırım, Youtube'da 118 bin Instagram'da ise 28 bin takipçiye sahip. Tasarımcı ve yüksek iç mimar olan Veziroğlu 2017 yılından bu yana Youtube'a içerik üretiyor

358085111_18372994198040134_939970567979541267_n

MERVE VEZİROĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), dün sabah saatlerinde eşi Yunus Yıldırım ile tartıştı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan ve bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan meyve bıçağını kaptı.

363361602_18376673362040134_5595438281655719487_n

Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi aradı. Kendisini ihbar eden Yunus yıldırım, eşini bıçakladığını anlattı. Olay yerine giden ekipler, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını anlattı. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürülürken Merve Veziroğlu Yıldırım'ın yakınları soluğu hastanede aldı.

352153108_1200888790611926_141887956103021407_n

Abla Şerife Yavuz "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." cümlelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğlu ve oğlunun sevgilisiyle poz verdi! "Gelin size benziyor"Oğlu ve oğlunun sevgilisiyle poz verdi! "Gelin size benziyor"
Turne ekibindeki kamyon şoförlerine verdiği ikramiye dudak uçuklattıTurne ekibindeki kamyon şoförlerine verdiği ikramiye dudak uçuklattı
Lüks villasının havuzundan öyle bir poz paylaştı ki... "Yenge yapma..."Lüks villasının havuzundan öyle bir poz paylaştı ki... "Yenge yapma..."
Anahtar Kelimeler:
YouTuber fenomen yaşında ele aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Günün Videosu

Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.