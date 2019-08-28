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Eşi tarafından eşarpla öldürülen kadın defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Eşi tarafından eşarpla öldürülen kadın defnedildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde eşi tarafından eşarpla boğularak öldürülen 41 yaşındaki iki çocuk annesi Gülsüm Karasu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası Akarsu'nun cenazesi, buradan yakınları tarafından alındı.

Meydanbaşı Mezarlığı'na götürülen Akarsu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye, Karasu'nun çocukları ve yakınları katıldı.

- Olay

Konya'nın Ereğli ilçesinde Alaaddin Karasu (36) dün, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Karasu'yu eşarpla boğarak öldürdükten iki saat sonra polise teslim olmuştu.

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cenaze Ereğli eşarp Konya

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