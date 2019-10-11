HABER

Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 23:10 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşinin kendisini 4'üncü kattaki evlerine kitlediğini iddia eden Sevim K.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşinin kendisini 4'üncü kattaki evlerine kitlediğini iddia eden Sevim K. (35), polis gözetiminde itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı.

Yedieylül Mahallesi, Spor Sokak'taki evinden saat 16.00 sıralarında, '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan Sevim K., eşinin kapıyı üzerine kitlediğini ve dairede mahsur kaldığını söyledi. Sevim K.'nin yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kurtarma çalışması başlatıp, önce daire kapısını kırarak eve girmeye karar verdi. Ancak daha sonra vazgeçen ekipler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 4'üncü kattaki daireye ulaşıp, Sevim K.'yi balkondan indirerek, kurtardı. Sevim K., polislere, "Kocam, annesini de alıp gitti. Ama, beni eve kilitledi. Bunu da bilerek yaptı" dedi. Sevim K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNERMüge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...Müge Anlı'da yasak aşk! Evli adam 20 yaşındaki kadınla...
Bisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulunduBisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulundu
İzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandıİzmir’de 65 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.