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Eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal "Öldürüleceğim, biliyorum" demişti! Yeni gelişme: Tekrar yakalama kararı çıkarıldı

03.02.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçırdığı iddiasıyla yargılanan Mithat Topal'a davada tahliye kararı çıkmış ve ardından elektronik kelepçe takılmıştı. Savcılık, Mithat Topal ve kendisine yardım etmekle suçlanan Maksut Yıldız'ın tahliyesine itiraz etmişti. Savcılığın itirazı kabul edildi. Buna göre mahkeme tarafından sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İlk tahliye kararından sonra Şilan Topal, "Öldürüleceğim ben biliyorum" demişti.

Eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal "Öldürüleceğim, biliyorum" demişti! Yeni gelişme: Tekrar yakalama kararı çıkarıldı

Gaziosmanpaşa 10.Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Şubat'ta görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mithat Topal ve Maksut Yıldız'ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verilmişti. Tahliye kararının hemen ardından Mithat Topal'a İstanbul 13.Aile Mahkemesi'nce 2 Aralık 2021'de verilen uzaklaştırma kararı gereğince 3 ay süreyle uygulanması için elektronik kelepçe takılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Her iki sanığın tahliye kararına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti. Savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Şilan Topal'ı kaçıran ve tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe! Savcılıktan tahliyeye itirazŞilan Topal'ı kaçıran ve tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe! Savcılıktan tahliyeye itiraz

ŞİLAN TOPAL: ÖLDÜRÜLECEĞİM BEN BİLİYORUM

Tahliye kararının çıktığı duruşma sonrası adliyeden polis eşliğinde çıkan Şilan Topal gözyaşları içerisinde araca binerken “Tahliye oldular her zamanki gibi adalet yine yerini bulmadı. Öldürüleceğim ben biliyorum" demişti.

Eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal, tahliye kararı sonrası gözyaşlarını tutamadı: Öldürüleceğim, biliyorumEşi tarafından kaçırılan Şilan Topal, tahliye kararı sonrası gözyaşlarını tutamadı: Öldürüleceğim, biliyorum

NE OLMUŞTU?

Bir çocuk annesi Şilan Topal, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ailesinin evinin önünde boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce 7 Eylül 2021'de zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtardı. Mithat Topal ve beraberindeki bir kişiyi de gözaltına alındı. Mithat Topal 10 Eylül'de tutuklanırken, yardım eden Rahim Maral ise serbest bırakıldı. Ekipler olaya ilişkin yaptıkları çalışmalar kapsamında Topal’a yardım ettiğini tespit ettikleri Maksut Yıldız’ı da gözaltına aldı ve şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca 14 Eylül'de tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda, şüpheliler Mithat Topal, Rahim Maral ve ve Maksut Yıldız'a "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4'er yıldan 14'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de Şişli’de başlayan kaçırılma olayının Gaziosmanpaşa’da sona erdiği gerekçesiyle davayı yetkisizlik kararıyla Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. (DHA)

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