HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşi tarafından öldürülen Esma Sedan'ın tabutu kadınların omzunda taşındı

Eşi tarafından öldürülen Esma Sedan'ın tabutu kadınların omzunda taşındı

06.04.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke ilçesinde, boşanmak için dava açtığı 35 yıllık eşi Nail Sedan (54) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Esma Sedan, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede Sedan'ın tabutu kadınların omuzlarında taşındı.

Eşi tarafından öldürülen Esma Sedan'ın tabutu kadınların omzunda taşındı

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.00 sıralarında, Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Esma Sedan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı için bir süre önce boşanma davası açtığı eşi çiftçi Nail Sedan ile evde tartıştı.

5cd99acedd6c3e5f93ed5a8cdd81cadf

Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Nail Sedan, pompalı tüfeğini 35 yıllık hayat arkadaşı Esma Sedan'a doğrultup, ateşledi. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Sedan, yere yığıldı.

6433abe69cbfcea53034b52963638cb4

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

55427957878bddb8d7f3b7f1a5096815

Durumu ağır olan Esma Sedan kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalanıp, adliyeye sevk edilen Nail Sedan, tutuklandı.

c434b7423f70862ce85334e95036bf02

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Eşi tarafından öldürülen Esma Sedan'ın cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınları tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından Sedan'ın tabutu kadınların omuzlarında taşınarak Çalışlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, siyasi parti temsilcileri, öldürülen Esma Sedan'ın çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Sedan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?6 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayıNisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı
Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

Bıçaklanıp, sokak sokak gezdirilmişti! Kahreden gerçek

Bıçaklanıp, sokak sokak gezdirilmişti! Kahreden gerçek

Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'

Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'

Bulgar polisinden Türk şoföre tokat kamerada!

Bulgar polisinden Türk şoföre tokat kamerada!

İlginizi Çekebilir

Tam 15 yıl sonra çıkarttılar! “Orada olmaması gerektiğini...”

Tam 15 yıl sonra çıkarttılar! “Orada olmaması gerektiğini...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Sonu korkunç bitti! Cinsel ilişki görüntülerini ifşa etmekle tehdit etmişti

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.