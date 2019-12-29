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  4. Eşi tarafından öldürülen Ferhat Kırış'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Eşi tarafından öldürülen Ferhat Kırış'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde eşi Binnaz Kırış tarafından silahla başından vurularak öldürülen iki çocuk babası Ferhat Kırış'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-BEYLİKDÜZÜ'nde eşi Binnaz Kırış tarafından silahla başından vurularak öldürülen iki çocuk babası Ferhat Kırış'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Cenazeyi almaya gelen Kırış'ın kuzeni Mustafa Aşkın "Sabah 10 sıralarında babama telefon geliyor. Arayan kişi 'Ferhat bey vuruldu' diyor. Babam da beni aradı. Biz geldiğimizde polis arkadaşlar içerideydi. Bizi içeri almadılar. Kendi teslim olmuş. Biz de olayın şokundayız. Kendisi ile ilgili bildiğimiz bir problem yoktu. Ailesine düşkün bir babaydı. Evine gittiğimizde bir yenge gibi değil bir abla gibi bizi karşılardı. Evindeki problemler bu kadar büyük müydü? Bilmiyorum. Evde oğlunun olduğunu söylüyorlar. 18 Nisan'da oğlunun düğünü olacaktı. Oğluna ev aldı. Evini de yapmaya başlamıştı. İki çocuğu vardı. Biri Ankara'da okuyor. Diğeri buradaydı. Kelimenin bitti yer. Annesine babasına sabır diliyorum. Bizim için de zor bir durum. Yıkıldık." dedi.
Cenazenin yarın Esenyurt Haramidere Cem evinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun Ladik'te toprağa verileceği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

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