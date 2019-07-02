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Eşi tarafından öldürülen Gökcen, otomobilden atlamak istemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, boşanma aşamasındaki eşi Selim Şişman (25) tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman’ın (20) olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, boşanma aşamasındaki eşi Selim Şişman (25) tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman’ın (20) olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kapısının açan kadının inmek istediği sırada eşinin buna izin vermediği görülüyor. Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Şişman, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Şişman ile boşanma aşamasına gelince, 3 ay önce Çorum'a yerleşti. Gökcen Şişman'ın kaldığı evin adresini öğrenen Selim Şişman, beraberinde aynı zamanda akrabası olan eşinin anne ve babasını da alarak, önceki gün kente geldi. Otomobille adrese giden aile, dışarıda beklemeye başladı. Bir süre sonra Gökcen Şişman, kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Şişman, koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Şişman ise başta otomobile binmek istemedi, ardından ailesini görünce araca girdi. Araçta Gökcen Şişman ile Selim Şişman konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Şişman, yanındaki tabancayla Gökcen Şişman'a ateş açtı, Mermilerin başına isabet ettiği Gökcen Şişman, kanlar içerisinde yığıldı. Baba Yaşar Şişman'ın ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobildeki Gökcen Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Şişman ile kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Şişman gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Gökcen Şişman'ın cansız bedeni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selim Şişman 'Kasten öldürmek' suçundan, Neslihan ve Yaşar Şişman ise 'Azmettirme' suçundan tutuklandı. Kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. OTOMOBİLDEN ATLAMAK İSTEMİŞ Gökcen Şişman'ın, olaydan saniyeler önce seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, babası Yaşar Şişman'ın kullandığı otomobilin kapısının açan kadının inmek istediği sırada eşinin buna izin vermediği görülüyor. Bu sırada ayakkabısının teki düşen Gökçen Şişman'ın içeriye çekildiği otomobil önce duraklıyor, ardından hızla yoluna devam ediyor. KADIN MECLİSİ ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ Bu arada Çorum Kadın Meclisi üyeleri, cinayete tepkilerini dile getirdi. Çorum Kadın Meclisi üyesi Nurbanu Karataş, öldürülen Gökçen’in henüz 20 yaşında olduğunu belirterek, “Çocukken evlendirilmiş, daha kendisi çocukken, çocuk sahibi olmuş, kendisinin rızası olmadan ona dayatılmış, hayattan kaçıp geldiği Çorum’daki sığınma evinden henüz çıkmış, hayatını kurmaya çalışan genç bir kadındı. Şehrin orta yerinde katledildi. Katilleri, daha Gökçen’in cansız bedeni soğumadan, işledikleri cinayeti meşrulaştırmak için hiç de yabancısı olmadığımız cümleleri arka arkaya sıralamaya başladı. ’Korkutmak için, aldatıyordu, eve gelen gidenler, bebeği için.’ Gökçen’in katillerini tanıyoruz. Gökçen gibi nicelerini öldürdüler. Her seferinde daha güçlü olduklarını sandılar; kendilerini yaşamlarımızın bekçisi saydılar; bizi kapatabileceklerini, dövebileceklerini bizi öldürebileceklerini düşündüler. Çaresiz olduğumuzu varsaydılar. Değiliz. Yaşamlarımızı geri alıyoruz, bunu tersine çeviremezsiniz” dedi.

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