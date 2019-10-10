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Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Işıl Çetkin Aydın toprağa verildi.İddiaya göre, Hakkı Aydın ve eşi Işıl Aydın belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başlamıştı Tartışma sonrasında çıkan bıçaklı kavgada Hakkı Aydın yaralanırken, eşi Işıl Aydın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını olay yerinde kaybetmişti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Işıl Çetkin Aydın toprağa verildi.
İddiaya göre, Hakkı Aydın ve eşi Işıl Aydın belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başlamıştı Tartışma sonrasında çıkan bıçaklı kavgada Hakkı Aydın yaralanırken, eşi Işıl Aydın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını olay yerinde kaybetmişti. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilmişti. Olayda hayatını kaybeden Işıl Çetkin Aydın’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemi sonrasında aileye teslim edildi. Cenaze Edremit’in Kırsal Bostancı Mahallesine getirildi. Aydın, Bostancı Köy Camiinde ailesi, sevenleri ve iş arkadaşlarının katıldığı cenaze namazı sondasında Bostanca Mezarlığında toprağa defnedildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı
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