Eşi Tarafından Öldürülen Kadın İçin Hemcinslerinden Hem Taziye Hem Eylem

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde yaşayan Melike Demirok adlı kadın 14 Ocak’ta eşi Gökhan Demirok tarafından öldürüldü. Bölgede gelenek olmasına rağmen, Demirok için taziye düzenlenmedi. Bunun üzerine Dicle Amed Kadın Platformu çatısı altında bir araya gelen Diyarbakır’daki kadın kurumları Demirok için taziye düzenledi. Taziyenin ardından kadınlar bu kez ‘yaşam zinciri’ eylemi yaptı.

Ofis semtinde bir araya gelen kadınlar, el ele tutuşarak ‘yaşam zinciri’ oluşturdu. Boyunlarına astıkları "Yaşamak istiyoruz", "Artık yeter", "Kadın cinayetlerinin gerekçesi olmaz", "Erkek vuruyor devlet koruyor", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Erk değil, özgür eş yaşam" yazılı dövizlerle kadınlar, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

Tepkilerini sloganlarla da dile getiren kadınlar adına açıklama yapan Dicle Amed Kadın Platformu'ndan Ayla Akat Ata, kadın cinayetlerine dikkat çekti. Akat Ata, “Kadınlar en yakınları tarafından öldürülüyor. Eşleri, kardeşleri, sevgilileri katilleri oluyor. Arkasından kahraman oluyorlar. Birçok kadın öldürdükten sonra gerekçesi var denilerek yalnızlaştırmaya çalışılıyor. Ama biz buradayız, o insan zincirinin birer halkasıyız, yaşamı ve yaşamın kutsallığını savunuyoruz. Herhangi bir gerekçeyle, herhangi bir kadının öldürülmesi kararı verilemez. Bu kararı vermek erkeğin elinde değildir. Kadınlar yaşam için, özgür bir yaşam için, kadınlar eşit bir yaşam için, dün de vardı, bugün de varlar. Yarın da var olacaklar” dedi.