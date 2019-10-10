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Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:32 | Son Güncelleme

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Maktul Işıl A'nın (40) cenazesi yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak, Bostancı Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada, Işıl A'nın yakınları taziyeleri kabul etti.

Işıl A'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kavga esnasında yaralanarak polis nezaretinde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli Hakkı A'nın (42) tedavisi sürüyor.

- Olay

Edremit ilçesi Gazi İlyas Mahallesi'nde Işıl A, tartıştığı eşi Hakkı A. tarafından bıçaklanmış, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı cinayet zanlısı, polis gözetiminde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir cinayet Edremit

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