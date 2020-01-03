HABER
  4. Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

MERSİN (AA) - Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi Mersin'de defnedildi.

Yakınları tarafından Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınan Aras'ın cenazesi, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Hazreti Bilal-i Habeşi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından bir çocuk annesi kadının cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Büyük üzüntü yaşayan Aras'ın yakınları ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Aras'ın babası Cengiz Öcüm, "Ebrum" diyerek gözyaşı döktü.

Iğdır'ın Konaklı Mahallesi'nde yaşayan ve boşanma sürecinde oldukları öğrenilen Umut ve Ebru Aras çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış ve tartışmanın büyümesi üzerine Umut Aras, silahla eşi Ebru Aras'ı öldürdükten sonra kendisini göğsünden vurarak yaralamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Uyuşturucudan tutuklandı, cezaevine girerken üzerinden kenevir tohumu çıktıUyuşturucudan tutuklandı, cezaevine girerken üzerinden kenevir tohumu çıktı
Şehit Piyade Er Ayhan Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Er Ayhan Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Namazı cinayet ığdır Mersin

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı: Hızı 110 kilometreye çıkacak

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul E-5'te makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Bakanlık duyurdu! Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Fethiye açıklarında göçmen faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin ölümüne neden olan yangının nedeni belli oldu

Yılbaşı gecesi facia yaşanmıştı! Nedeni belli oldu

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesimi işkenceye döndü

Şanlıurfa'da korkunç görüntü! Sokakta deve kesti

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

İki evden 45 bin TL’lik vurgun! Çaldığı saat kolunda çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.