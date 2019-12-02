HABER

Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceylan O.'nun (26), son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kadının olayın ardından kaçan Yunus O.'yu yakalamaya çalıştığı da görülüyor. Polis tarafından yakalanan Yunus O., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Zafer Mahallesi 810 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Ceylan O. ve Yunus O. çifti, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken, çocuklar babada kaldı. Yunus O., dün bir arkadaşıyla yürüyen Ceylan O.'yu kısa süre takip etti. Ardından da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, eşi Ceylan O.'ya sapladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, koca kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı olan Ceylan O., Gaziemir Nevvar - Salih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Ceylan O. olaydan yaklaşık 2 saat sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaçan Yunus O. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

VATANDAŞLARIN KAÇTIĞI GÖRÜLDÜ

Yunus O.'nun, eşi Ceylan O.'yu takip ettiği ve bıçakladığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ceylan O., arkadaşıyla birlikte yokuştan çıkıyor. Yunus O. ise talihsiz kadının peşinden gidiyor. Yunus O., bir süre takip ettiği genç kadını bıçaklıyor. Yine görüntülerde saldırı anında bazı vatandaşlar, sağa sola kaçıyor. Bir kadın ise bıçaklama olayının ardından kaçan Yunus O.'yu yakalamaya çalışıyor, ancak başarılı olamıyor.

Gözaltına alınan Yunus O., Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildiGenç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi
'Vatan Şairi' Namık Kemal mezarı başında anıldı'Vatan Şairi' Namık Kemal mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor

İngiltere'den Nepal'e yürüyor! İstanbul'a ulaştı

Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

Van Gölü'nde tüyler ürperten olay! İnsan kemikleri bulundu

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında eşi tarafından katledilmişti! Genç kadının son anları kamerada

İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.