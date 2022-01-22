HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Sen kadınsın, aldattıysam bile çekeceksin' dedi, hayatını kabusa çevirdi! "Yaşamak istiyorum"

'Sen kadınsın, aldattıysam bile çekeceksin' dedi, hayatını kabusa çevirdi! "Yaşamak istiyorum"

22.01.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da boşanma aşamasındaki eşi M.S. (28) tarafından barışma isteğini geri çevirdiği için ölümle tehdit edildiğini ileri süren Sevgi S. (23), "Tehdit mesajları alıyorum. Yaşamak istiyorum" dedi. Yaşadıklarını anlatan Sevgi S. "Beni aldattığını öğrendim. ‘Sen kadınsın aldattıysam bile çekeceksin’ deyip dövdü. Ölümle burun buruna kaldığım bir adamla aynı evde çocuk büyütmek, sosyal medyada ölüm ilanıyla gündeme gelmek istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Besici M.S. ile 2 yıl önce görücü usulü evlenen Sevgi S., düğünden bir süre sonra takılan altınların bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Sevgi S., eşinden altınları istedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı ve M.S. eşine şiddet uyguladı. Evi terk edip baba evine dönen Sevgi S. eşinden şikayetçi oldu. Bir süre sonra Sevgi S. şikayetini geri çekip eve döndü.

Çiftin arası kısa süre sonra yeniden bozuldu. Eşinin kendisini aldattığını ve sürekli şiddete maruz kaldığını öne süren Sevgi S., yeniden evi terk etti. Boşanma davası açan Sevgi S., eşinin barışma isteklerini de geri çevirdi.

1f7f8da34e2f0fe318c30d6d97406325

‘SEN KADINSIN, ALDATTIYSAM ÇEKECEKSİN’

Eşinin kendisini sürekli olarak rahatsız edip ölümle tehdit ettiğini belirten Sevgi S., yaşadıklarını anlattı. Evlendikten kısa bir süre sonra şiddetin başladığını belirten Sevgi S. eşinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Hamileyken evi terk ettiğini fakat doğum sonrası çocuğu için eşiyle barıştığını söyleyen Sevgi S., “Bu sefer de beni aldattığını öğrendim. ‘Sen kadınsın aldattıysam bile çekeceksin’ deyip dövdü. Darp raporu aldım. Artık dayanamadım. 7 ay önce boşanma davası açtım. Defalarca suç duyurusunda bulundum. Hakkında uzaklaştırma kararı var. Barışmak için 2 defa eve geldi. Kabul etmeyince kavga çıkardı. Her gece buraya gelip, kapıları çalıyor. Takip ediliyorum. Dışarı çıksam yolum kesiliyor. Tehdit mesajları alıyorum. Sürekli rahatsız ediliyorum. Kızımı parka bile götüremiyorum. O da hapis hayatı yaşıyor. Boşanmak istiyorum. Ölümle burun buruna kaldığım bir adamla aynı evde çocuk büyütmek, sosyal medyada ölüm ilanıyla gündeme gelmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

DHA

Kağıthane'de korku dolu anlar! Taksiden indirdiği kadını yerde sürüklediKağıthane'de korku dolu anlar! Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Aynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili olduAynı karede yer almış! Bu fotoğraftaki 2 kişi, katili oldu
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildiSaldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.