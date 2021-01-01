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  4. Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

01.01.2021 23:58 | Son Güncelleme:
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Bursa’da dini nikahlı eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’da dini nikahlı eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Selma Taşkaya ile dini nikahlı eşi 26 yaşındaki Fahri K. kıskançlık meselesi yüzünden telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracına binen Fahri K., Selma Taşkaya’nın kaldığı evin önüne geldi. Burada konuşan çift kavga etmeye başladı. Bu sırada Fahri K. aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Selma Taşkaya’ya ateş etti. Yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken Fahri K. olay yerinden kaçtı. Durumu gören mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Taşkaya’yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan Fahri K. bir süre sonra devriye gezen ekiplerce gözaltına alındı. Fahri K. ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti.
Olayın ardından hastanede tedavisi devam eden 25 yaşındaki Selma Taşkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fahri K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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