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  4. Eşi tarafından silahla öldürüldü! Ölmeden önce bu mesajı göndermiş

Eşi tarafından silahla öldürüldü! Ölmeden önce bu mesajı göndermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 10:18 | Son Güncelleme

Adana'da bir kadının boşandığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Polis, zanlıyı silahıyla birlikte yakaladı. Öte yandan, silah sesi duyulmasından yaklaşık bir saat sonra maktul Güllüce ile eski eşi arasında telefondan karşılıklı "Günaydın aşkım" mesajı gönderildiği tespit edildi.

Eşi tarafından silahla öldürüldü! Ölmeden önce bu mesajı göndermiş

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84199 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan S.N.K (17) isimli genç kız, sabah uyandığında annesi Hülya Güllüce'yi (39), öldürülmüş halde buldu.

Genç kızın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada kadının tabancayla vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden üç kurşunla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

'GÜNAYDIN AŞKIM' MESAJI

Ekip, Güllüce'nin, boşandığı eşi Abdullah K. (60) ile birlikte aynı evde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ayrıca, silah sesi duyulmasından yaklaşık bir saat sonra maktul Güllüce ile eski eşi arasında telefondan karşılıklı "Günaydın aşkım" mesajı gönderildiği tespit edildi.

Evde bulunmayan ve olayın şüphelisi olan Abdullah K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TABANCAYLA YAKALANDI

Polis ekipleri, zanlı Abdullah K'yi 100. Yıl Polis Merkezi yakınında yanında tabancayla yakaladı.

Kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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