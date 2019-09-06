HABER

Eşi tarafından tehdit edildiği iddia edilen kadından yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Konya'da tartıştığı eşiyle kavga eden ve öldürülme korkusuyla 2 çocuğunu da alıp Aksaray'daki babaevine gelen kadın, yetkililerden yardım istedi

Konya'da tartıştığı eşiyle kavga eden ve öldürülme korkusuyla 2 çocuğunu da alıp Aksaray'daki babaevine gelen kadın, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Konya'da birlikte yaşadığı kocasıyla 4 Eylül'de tartışan K.Ç, 2 çocuğunu da alıp Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Hacıahmetli Köyü'ndeki babaevine geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan K.Ç, 10 yıllık evli olduğu eşi tarafından tehdit edildiğini ifade etti.

Eşinin başka bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığından eve gelmediğini iddia eden K.Ç, bu konuyu ailesine söylemesinin ardından kocasıyla boşanma aşamasına geldiğini beyan etti.

Kocası uzun süre eve gelmediğinden çocuklarına bakmak için işe girdiğini dile getiren K.Ç, son zamanlarda sağlık problemleri yaşadığından işten ayrıldığını aktardı.

Çocuklarıyla maddi zorluklar yaşadığını ve hamile olduğunu öğrendiğini anlatan K.Ç, ailesinin yanına gelince kocasının sürekli kendisini arayarak "öldüreceğim seni" dediğini ileri sürdü.

K.Ç, şunları söyledi:

"Son tehdidinden sonra beni vurmaya geliyordu. Ben de durumu jandarmaya bildirdim. Allah'a şükür ki yakalandı. Tutuklanacak demişlerdi, niye serbest kaldı anlamadım. Çok korkuyorum, çocuklarım ve ailem için de çok korkuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ediyorum. 2 oğlum var, bir de hamileyim. Sesimi duymasını ve yardım etmesini istiyorum. Ailemin de zaten maddi durumu yok. Kimseye de yük olmak istemiyorum. Bana devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ben de öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın başında durmak istiyorum."

- Olay

Konya'da yaşayan K.Ç. ile boşanma aşamasında olduğu kocası K.Ç. arasında 4 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç, çocukları A.E.Ç. ve A.Ç'yi de alarak Aksaray'da bulunan babaevine gelmişti.

Bu durumu öğrenen kadının kocası K.Ç, evinde bulanan ruhsatlı av tüfeğini alarak yola çıkmış, oğlunun Aksaray'a doğru gittiğini öğrenerek gelinini öldüreceği korkusuna kapılan anne, durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Aksaray'da gözaltına alınan K.Ç, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine şüpheli yeniden gözaltına alınmıştı.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
Erdoğan İTÜ Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışına katıldıErdoğan İTÜ Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışına katıldı
Çorum'da 'yaprak biti' istilasına maskeli önlemÇorum'da 'yaprak biti' istilasına maskeli önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray gözaltı koca

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan görevinden istifa etti

İYİ Parti'de 'MHP' istifası!

AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

İstanbul'dan kahreden haber! Motosikletli jandarma kaza yaptı: 1 şehit

İstanbul'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.