Eşi tarafından vurulan genç kadın gözünü kaybetti

Olay gününü anlatan Dilek Y., eşinin madde kullandığını ve kendisini de teşvik ettiğini öne sürerek, “10 aylık bir evlilik yaşadım. Eşim madde bağımlısıydı. Ayrılmak istedim ve ailemi arayıp beni almalarını istedim. Madde kullanıyordu beni de teşvik ediyordu. Ailem beni evden gelip aldı ve ailemin evine gittim. Bir süre sonra iyi niyetle ailemin evine konuşmak için geldi. Sigara içme bahanesiyle dışarıya çıktı o sırada pompalı tüfek getirmiş. Gelirken her şeyi planlayarak gelmiş. Geldi ve bana doğru ‘ya benimsin ya kara toprağın’ diyerek silahı sıktı. Odanın içerisinde 5 kişiydik. Odanın içerisine pompalı tüfekle hunharca ateş etti. Kafama doğru sıktı ve saçmaların çoğu sağ tarafıma doğru geldi. Sağ gözümü komple kaybettim. Şuanda sağ gözüm protez ve görme yetisi yok durumda. Sol gözümde yüzde 90 görmüyor. Görme oranı sadece yüzde 5 durumunda. O şahıs bana hayatımı karattı, zindan etti, beni bitirdi. Allah’ım kendisini yattığı yerden çıkarmasın, gün yüzü göstermesin. Kadına şiddet son bulsun diyoruz ama maalesef son bulmuyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Kimse kimsenin canını almaya hakkı yok” dedi.

"BENİM ÇOK İYİ BİR DOKTORA İHTİYACIM VAR"

Bir gözünü kaybeden, bir gözünde de görme kaybı olan şiddet mağduru kadın, gözlerine kavuşmayı hayal ediyor. İyi bir doktora ihtiyacı olduğunu kaydeden Dilek Y., “‘Ben bunu yaparım’ diyen doktora ihtiyacım var. Benim gözümün sorunu retinada. Ön kornea ve mercekte değil. Öyle bir doktorun çıkması lazım, beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. Bu yüzden devlet büyüklerimden, ağabeylerden, ablalardan, bilgisi olan kişilerden yardım istiyorum. Allah rızası için bu konuda ben şifama kavuşmak istiyorum. Maddi ve manevi yardım istiyorum” diye konuştu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZASINI ÇEKSİN"

Gaziantep Adliye Sarayı’nda olayın ardından başlatılan davanın sürdüğünü dile getiren Dilek Y., yakın bir zamanda duruşmanın görüleceğini belirterek, Behzat Y.’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Behzat Y.’nin kendisini öldürmeye kalkıştığını aktaran Dilek Y., “Ben o şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır şekilde cezasını çeksin. Ben ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istiyorum. Hiçbir şekilde oradan çıkmasını istemiyorum. Oradan çıkmasına hiçbir sebep yok. Olay apaçık ortada. Kandil gecesinde millet camide namaz kılarken o cani benim canıma kıymaya kalkıştı” ifadelerini kullandı.