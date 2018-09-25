Eşi tarafından vurulan kişi emniyete sığındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde eşini tabancayla vurduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zeki Cömert Parkı'nda Osman U. (54) ile eşi Emine U. (48) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Emine U. yanındaki tabancayla eşine ateş etti. Mermi boyununu sıyıran ve bacağından yaralanan Osman U, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği'ne sığındı.
Merkezin bahçesine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman U, Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde gözaltına alınan Emine U'nun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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