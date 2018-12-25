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Eşi terk edince 6 çocuğu ile baş başa kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:50 | Son Güncelleme

ÇORUM’da, 16 yıllık eşi F.A.'nın (36) terk ettiği Kadir A. (36), 1 yıldır 6 çocuğu ile birlikte yaşıyor.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, 16 yıllık eşi F.A.'nın (36) terk ettiği Kadir A. (36), 1 yıldır 6 çocuğu ile birlikte yaşıyor. Komşularının ‘Süper Baba’ lakabını taktığı Kadir A., 2’si kreşe, 3’ü de okula giden çocuklarına, devletten aldığı sosyal yardımlarla bakıyor.

Yavruturna Mahallesi'nde oturan Kadir A.'nın sorunlar yaşadığı 16 yıllık eşi F.A., evi terk etti. İşsiz olan Kadir A., yaşları 1,5 ile 15 arasında değişen 6 çocuğuna devletin sosyal yardımları ile bakıyor. Ev işlerini kendisi yapan Kadir A., çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Komşularının 'Süper baba' olarak nitelendirdiği Kadir A., eşi ile sorunlar yaşadığını ve iletişim kuramadığını belirterek, "Eşim bizi terk edeli bir yıl oldu. O gittiğinde en küçük oğlum 4 aylıktı. En büyük kızım da 14 yaşındaydı. Zorlukların üstesinden gelmeyi başardım. Bir yılda hayatımızda çok şeyleri çoçuklarımla birlikte değiştirmeyi başardık. Ben çocuklarımı yurda vermek istemedim. Sonra devletimiz bize sahip çıktı. Belirli bir maaş bağlandı. Çocuklarımın 3'ü okula, ikisi de kreşe gidiyor, en küçüğü de benle evde kalıyor. Ona ben bakıyorum. Başımızı sokacak bir evimiz, ocakta kaynayan sıcak çorbamız var. Devletimiz sayesinde sıcak bir yuvaya da sahibiz" dedi.

'HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPIYORUM'

Çocuklarına hem annelik, hem de babalık yaptığını anlatan Kadir Ablak, "Çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Çocuklarım büyüyor. Her zaman çocuklara ilgi göstermek zorundayım. Çocuklar bir güldür, gülü soldurursan sen de solarsın. Kısacası benim çocuklarım gülerken, ben de onlarla gülerim. Eğer içlerinden birisi ağlarsa, ben de ağlarım. Allah onların yüzünü hep güldürsün. Biz halimizden memmunuz. Bize bu mutluluğu veren Allah’ıma şükürler olsun” diye konuştu.

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