HABER

Eşi uyuşturucu ticaretinden cezaevindeki kadına aynı suçtan gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 16:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, dini nikahlı eşi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan A.D.

Eşi uyuşturucu ticaretinden cezaevindeki kadına aynı suçtan gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, dini nikahlı eşi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan A.D. isimli kadın, polis operasyonunda uyuşturucuyla birlikte yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunda cezaevinde yatan O.C.'nin, dini nikahı eşi A.D. gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada; satışa hazır 550 gram bonzai ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis, A.D.'yi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİşte kasım ayında romantik dakikalar yaşayacağınız rotalar… İşte kasım ayında romantik dakikalar yaşayacağınız rotalar…
TSK ve ABD, Münbiç’te 3'üncü devriye faaliyetini başlattıTSK ve ABD, Münbiç’te 3'üncü devriye faaliyetini başlattı
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandıKemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

2019 emeklilere ne kadar zam gelecek? İşte beklenen zam oranı

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Banka kredisiyle dünya rekoru deneyecek

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

Arkadaşı ile birlikte kaçırıp zorla cinsel ilişkiye girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.