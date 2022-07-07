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Eşi uyuyunca 15 yaşındaki baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı

07.07.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022’nin yılbaşı gecesi Eskişehir'de Bünyamin M.'nin eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddia edilmiş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Davası görülen Bünyamin M.'nin yargılanmasına devam edilirken, eşi B.M. tanık olarak dinlendi. B.M., ''Cezaevinde yazdığı mektupta anneme para teklif ederek kardeşimin iftira attığı konusunda beyanda bulunmamı istiyordu" dedi. Sanık ise ''Eşimin anlattıkları doğru değil. Tahliyemi talep ederim” açıklamasında bulundu.

Eşi uyuyunca 15 yaşındaki baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı

Olay, 2022’nin yılbaşı gecesi Bünyamin M.’nin (37) Tepebaşı ilçesindeki ikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin M. yılbaşı gecesi öncesinde baldızının telefonundaki yazışmaları ve başka birine gönderdiği fotoğrafını kendi telefonuna aktardı. Yılbaşı gecesi eşi ve baldızıyla birlikte evinde alkol alan Bünyamin M., eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti. Sonrasında Bünyamin M., mağdurun olaydan ailesine bahsetmesi durumunda, kendi telefonuna aktardığı yazışmaları ve fotoğrafı ailesine göstermekle tehdit etti.

3 FARKLI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

15 yaşındaki mağdurun geçen Şubat ayında şikâyetçi olması üzerine şüpheli Bünyamin M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede şüpheli Bünyamin M. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl hapis cezası talep edildi. Ayrıca suçun üçüncü derece kan ve kayın hısımlığı ilişkisi olan kişiye karşı işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın yarı oranında artırılması istendi. Ayrıca şüphelinin ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, ‘tehdit’ suçundan ise alt sınırı 9 ay olmak üzere 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

İLK SAVUNMASINDA “BEN BALDIZIMIN DİĞER ŞAHSA GÖNDERDİĞİ ÇIPLAK RESMİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİM, ATTIĞI MESAJLARI DA KENDİ TELEFONUMA ATTIM” DEMİŞTİ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili ilk duruşma görüldü. Tutuklu sanık Bünyamin M. ilk duruşmadaki savunmasında, “Mağdur benim baldızım olur. Ben kendisine herhangi bir cinsel istismarda bulunmadım. 31 Aralık tarihinde benim ikametimde ben, eşim, kayınpederim ve kayınpederimin imam nikâhlı eşi ve baldızımla birlikte yılbaşı olduğu için tombala oynadık. Kayınpederim alkol aldı. Saat 00.30 sıralarında ben kayınpederim ve eşini evlerine bıraktım, dönerken bir bira aldım. Evde de üç tane bira vardı. Ben, baldızım ve eşim biraları içtik. Daha sonra eşim yatak odasına uyumaya gitti. Ben ve baldızım oyun malzemelerini topladık. Sonra baldızım ablasının yanına yatak odasında uyumaya gitti. Baldızım bizim eve geldiğinde eşimle beraber bizim yatak odasında yatarlar. Yalnız kaldığında korktuğunu söylüyordu. Ben de baldızım gittikten sonra mutfakta kaldım.

Sigara içtim. Sonra oğlumun sesini duydum kapının önüne gelmişti. Oğlum annesi ile beraber yatak odasında uyuyordu. Oğlum 2 buçuk yaşındadır. Sonra oğlumu alarak salona geçtim ve beraber oğlumla uyuduk. Baldızımı çağırmadım yanına gitmedim. Herhangi bir cinsel eylemim olmadı. Oturduğumuz geceden bir gün önce baldızımın biriyle mesajlaşarak güldüğünü gördüm. Annesi bana daha önce ‘yarım saatten fazla telefonla uğraşırsa elinden alın’ demişti. Ben de telefonla yarım saatten fazla uğraştığı için telefonunu elinden aldım. Bir erkekle mesajlaştığını gördüm. Şahsa göğüs bölgesinin çıplak halde resmini attığını gördüm. Kendisine kızdım. Ablasına gidip söylemek istediğimde bana engel oldu, kendisine zarar vereceğini söyledi. Ben de kimseyle ilişkiye girmemesi için söz vermesini istedim. O da benden kimseye söylememem için söz vermemi istedi. Ben baldızımın diğer şahsa gönderdiği çıplak resminin fotoğrafını çektim, attığı mesajları da kendi telefonuma attım. Bir daha böyle bir şey yapmaması için resimleri ve videoyu kendi telefonuma alarak, eğer yaparsa ailesine göstereceğimi söyleyerek engel olmaya çalıştım. Söz verdiğim için mesajlardan ve fotoğraftan eşime söz etmedim. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim” dedi.

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“ANNEME PARA TEKLİF EDEREK KARDEŞİMİN İFTİRA ATTIĞI KONUSUNDA BEYANDA BULUNMAMI İSTİYORDU”

Davanın ikinci duruşmasında mağdurun ablası ve sanık Bünyamin M.’nin eşi B.M. tanık olarak dinlendi. Olaya ilişkin bilgisi sorulan B.M., “Olaydan annemin aramasıyla haberim oldu. Daha sonra kardeşime sorduğumda bana olanları anlattı. Cezaevine eşimi görmeye gittiğimde, görüş esnasında oğlumun cebine mektup sıkıştırmış. Bana okumamı söyledi. Mektupta anneme para teklif ederek, kardeşimin kendisine iftira attığı konusunda beyanda bulunmamı istiyordu” ifadelerini kullandı. Sanık Bünyamin M. ikinci duruşmadaki ifadesinde, “Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Eşim yalan söylüyor. Eşimle konuştuk, ‘inanmıyorsan al silahı vur’ dedim. Eşimin doğru söylemesini istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

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