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Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayan sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

İzmir'de uyudukları sırada eşi ve oğlunu bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı - Sanığın eşi, kocasının hasta olduğunu ve tedavi görmesi gerektiği belirterek şikayetçi olmadı

İZMİR (AA) - İzmir'de uyudukları sırada eşi ve 3 yaşındaki oğlunu bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nurettin Durak ile taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Sanık Nurettin Durak, olay gecesi uyuyamadığı için sigara içtiği sırada evde bir grubun dolandığını gördüğünü belirterek, grubun ailesini öldüreceğini düşündüğünü söyledi.

Durak, farkında olmadan eşi ve çocuğuna vurduğunu öne sürerek, "Çok pişmanım. Eşime Kelime-i Şehadet getir, bizi öldürecekler.' dediğimi hatırlıyorum. Pişmanım. Çocuğuma ve eşime nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Eve girecekler diye düşündüm, eşimi ve çocuğu ondan sonra bıçakladım. Bir anlık cinnet sonucu bu olayı yaptım." diye konuştu.

Müşteki Ronay Durak ise eşiyle olay günü ve öncesinde aralarında tartışma geçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak iyi değildi. Sürekli olmayan şeyler görüyordu. Olaydan bir ay önce olmayan şeyleri görmeye başlamıştı. Olaydan sonra eşimin dayısı araştırdı, bir tehdit edilme olayı yokmuş ancak eşim bir ay boyunca 'Bizi öldürecekler, sürekli benden para istiyorlar, verdikçe yetmiyor.' diyordu. Olay gecesi de iyi değildi. Sürekli oturup düşünüyordu, sigara içiyordu. Uyandığımda boğazıma sarıldığını gördüm. Boğazıma sarılmış vaziyette 'Bizi öldürecekler.' diyordu. Sonra bıçakla birkaç kez vurdu, çocuğa da bir bıçak darbesi vurduğunu hatırlıyorum.

Kayınpederimi aradım, evimiz çok yakın, zaten çığlık sesine iki dakikaya geldiler. Sanıktan şikayetçi değilim. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu biliyordum çünkü belirtileri vardı. Hiç kavgamız olmamıştı. Cezaevinde kalmasındansa tedavi görmesini isterim."

Savcı, sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı veya bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı hususunda rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmesi ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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