Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu bıçaklayan sanık hakim karşısında

İZMİR (AA) - İzmir'de uyudukları sırada eşi ve 3 yaşındaki oğlunu bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nurettin Durak ile taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Sanık Nurettin Durak, olay gecesi uyuyamadığı için sigara içtiği sırada evde bir grubun dolandığını gördüğünü belirterek, grubun ailesini öldüreceğini düşündüğünü söyledi.

Durak, farkında olmadan eşi ve çocuğuna vurduğunu öne sürerek, "Çok pişmanım. Eşime Kelime-i Şehadet getir, bizi öldürecekler.' dediğimi hatırlıyorum. Pişmanım. Çocuğuma ve eşime nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Eve girecekler diye düşündüm, eşimi ve çocuğu ondan sonra bıçakladım. Bir anlık cinnet sonucu bu olayı yaptım." diye konuştu.

Müşteki Ronay Durak ise eşiyle olay günü ve öncesinde aralarında tartışma geçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak iyi değildi. Sürekli olmayan şeyler görüyordu. Olaydan bir ay önce olmayan şeyleri görmeye başlamıştı. Olaydan sonra eşimin dayısı araştırdı, bir tehdit edilme olayı yokmuş ancak eşim bir ay boyunca 'Bizi öldürecekler, sürekli benden para istiyorlar, verdikçe yetmiyor.' diyordu. Olay gecesi de iyi değildi. Sürekli oturup düşünüyordu, sigara içiyordu. Uyandığımda boğazıma sarıldığını gördüm. Boğazıma sarılmış vaziyette 'Bizi öldürecekler.' diyordu. Sonra bıçakla birkaç kez vurdu, çocuğa da bir bıçak darbesi vurduğunu hatırlıyorum.