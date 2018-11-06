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Eşi ve ailesinden şiddet gören kadın, ağabeylerinin yanına sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de, yaklaşık 10 ay önce evlendiği R.G.

Eşi ve ailesinden şiddet gören kadın, ağabeylerinin yanına sığındı

Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA)- KIRIKKALE’de, yaklaşık 10 ay önce evlendiği R.G. (29) ve ailesinden şiddet gören F.G. (20) adlı kadın, evden kaçıp Antalya'da ağabeylerinin yanına sığındı. Darp raporu alan kadın, ağabeyleriyle birlikte savcılığa giderek eşi ve ailesinden şikayetçi oldu. Korktuğunu söyleyen F.G., "Devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.
Şanlıurfa'da oturan F.G., yaklaşık 10 ay önce R.G. ile evlenerek Kırıkkale'ye gelin gitti. Evlendikten yaklaşık 2 ay sonra çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşinden ve ailesinden şiddet gördüğü öne sürülen F.G., bunu kimseye söyleyemedi. F.G. bir süre önce Antalya'da oturan ağabeylerinden birinin eşi E.T.'ye eşinden şiddet gördüğünü anlattı.
Bir süre daha bu duruma katlanan F.G., eşi, kaynanası ve kayınpederi ve kayınbiraderlerinden şiddet ve sözlü taciz görmeye devam edince, çareyi evden kaçmakta buldu. Ailesinin yanına gidemeyen F.G., Antalya'da oturan ağabeylerinin yanına sığındı. Korktuğu için bulunduğu yerin ve adının açıklanmasını istemeyen F.G., "Devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.
'KARDEŞİME ŞİDDET UYGULAYANLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ'
Ağabey M.T. de, "Yaklaşık 10 ay önce kız kardeşimi Kırıkkale'de yaşayan R.G. ile evlendirdik. 2 ay sonra ağabeyimin eşini arayıp, eşinden şiddet gördüğünü anlatmış. O da zamanla düzeleceğini, biraz sabırlı olmasını söylemiş. Ama son günlerde tüm aile fertleri şiddet uygulamaya, sözlü tacizde bulunmaya başlamış. Bu yüzden bizi aradı, geleceğini söyledi. Biz de kardeşimizi sokağa atacak değildik. Kardeşim bize sığındı. Kardeşime şiddet uygulayanlardan şikayetçiyiz. Kardeşimizin maddi manevi haklarını istiyoruz" diye konuştu.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Saçları kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlenen F.G. darp raporu aldıktan sonra ağabeyleriyle birlikte savcılığa giderek eşi ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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