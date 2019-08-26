Eşi ve ailesini öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis talebi

Olayın detaylarına da yer verilen iddianamede, polis ekiplerinin anons üzerine olay yerine gittiklerinde, kapısı açık olan dairede Büşra G'nin yerde hareketsiz yatarken, Sultan Ü'yü de yaralı şekilde bulduğu belirtildi.

İddianamede, sanık hakkında, karısı Büşra G. (21) ve kayınbabası Cemal Ü'yü (58) "Kasten öldürme" suçundan biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası, kayınvalidesi Sultan Ü'yü (52) "Silahla kasten yaralama" suçundan da 15 yıl hapis cezası istendi.

Adana'da, karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını silahla öldüren sanık hakkında, biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Polis ekiplerince, olay yerinde başına silah dayamış halde bulunan katil zanlısı Ertuğrul G'nin, "Ben bittim abi, öldüler... Ben ne yapacağım şimdi? Eşimi öldürdüm" diyerek ağladığı, zanlının daha sonra kayınbabasının da balkonda yattığını söylediği iddianamede yer buldu.

Olaydan sonra tutuklanan ve astsubay olduğu öğrenilen Ertuğrul G'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi de iddianameye girdi.

İfadeye göre, Ertuğrul G, karısının Babalar Günü dolayısıyla kayınbabasına aldıkları ayakkabıyı değiştirmek için alışveriş merkezine gitmek istediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Eşime yorgun olduğumu söylediğimde agresif davrandı. Yanına gidip sakin olmasını istedim ancak bana küfür ederek gitmemi istedi. Anne ve babası da sesler üzerine yanıma geldi. Babası bana 'Çık git biraz hava al' dedi. O sırada eşim 156'yı arayarak kendisini silahla tehdit ettiğimi söyledi. Ailesiyle birlikte hakaret edince balkona çıkıp silahı kafama dayadım. Ailesi yanıma gelerek 'Yapma' dediler. İçeri girdiğimde tekrar hakaret ettiler. Eşim yüzüme tırnağıyla çizik attı. Babası silahı elimden almaya çalıştı. Bunun üzerine eşim özür diledi ve bir daha yapmayacağını söyledi. Kimsenin olmadığı tarafa ihtar için ateş ettim. Babası üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de rastgele, 10-11 el ateş ettim. Babası yere düştü. Eşim annesinin arkasındaydı. Kendime de ateş etmek istedim, silah patlamadı."