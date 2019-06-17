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Eşi ve arkadaşını yaralayan kocaya 11 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de müteahhit Mehmet S.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de müteahhit Mehmet S. (46), evi terk eden 23 yıllık eşi T.S. (41) ile arkadaşı E.B.'yi (46), tüfek ile yaralama suçundan tutuklu yargılandığı davada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 4 Eylül 2015 tarihinde Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Mehmet S, evi terk eden eşi T.S.'yi, kendi arkadaşı E.B. ile mağazada görünce tartıştılar. Kavgaya dönen olayda Mehmet S., aracından aldığı av tüfeği ile E.B. ve eşi T.S.'ye ateş etti. Yaralanan E.B. ve T.S., hastanede gördükleri tedavinin ardından sağlıklarına savuştu.
Tutuklanan Mehmet S. hakkında ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanık Mehmet S., hazır bulundu. T.S. ve E.B ise duruşmaya katılmadı.
T.S. önceki duruşmada verdiği ifadesinde, olaydan 6 ay önce evi terk ettiğini, ailesinin yanında kaldığını, olay günü E.B'nin kızı ile dükkanda otururken eşinin arabasından tüfekle gelip ateş ettiğini ileri sürdü. E.B. de Mehmet ile arkadaş olduklarını, eşi ile sorunları olduğunu ve sürekli eşi ile görüşüp aralarını yapmasını söylediğini, eşi ile arası düzelmeyince dükkana gelip tüfekle kendisini ve T.S.'yi vurduğunu iddia etti. Son sözü sorulan tutuklu sanık müteahhit Mehmet S. ise "Olayı tüm ayrıntıları ile anlattım. Eşimi seviyorum. Keşke olmasaydı. Diyecek bir şeyim yok" dedi.
Mahkeme, Mehmet S.'yi, eşine karşı eyleminden 6 yıl 3 ay, E.B.'ye yönelik eyleminden ise 5 yıl olmak üzere, toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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