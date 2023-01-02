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  4. Eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi! Uzaklaştırması bulunan şahıs dehşeti yaşattı

Eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi! Uzaklaştırması bulunan şahıs dehşeti yaşattı

02.01.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. G.A. ile eve gelen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.A., eşi ve çocuğunun bulunduğu evin kapılarını kilitledi ve ateşe verdi. M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eşi G.A. da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi! Uzaklaştırması bulunan şahıs dehşeti yaşattı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Devirhan Çıkmazı’nda ikamet eden G.A. ile eve gelen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada kapılarını kilitlediği evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.A.’yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu M.A. kapıyı açarken, itfaiye ekipleri de evde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eşi G.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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