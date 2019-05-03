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Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bilinmeyen nedenle öfkelenen kişi, eşi ve çocuğuna şiddet uyguladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine eşi ve çocuğunu zorla otomobile bindiren kişi, bölgeden uzaklaştı.

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Olay, Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, otomobilini yolda durdurup, araçta bulunan eşine şiddet uyguladı. Kadının, yanında bulunan oğluyla birlikte otomobilden inmesiyle daha çok öfkelenen bu kişi, şiddeti bir süre daha sürdürdü. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, eşi ve oğlunu zorla otomobile bindirdi. Otomobiline tekme ve yumruklar da atan kişi, uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Öfkeli kişinin, eşini zorla araca bindirdiği, ağlayan çocuğunu ise kucağına alıp arabayı tekmeledikten sonra içeri attığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
seni adam olmuşsun diye evlendirmiler bilmiyorlarki sen daha sıpasın.bir kadına erkeklik yapıp güç kulanmak acizliktir
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