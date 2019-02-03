Eşi ve çocuğuyla gelip, tutuklu yakınlarının otomobillerini soydu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da Haydar A.(45) eşi ve 3 yaşındaki oğluyla geldiği cezaevi önünde, biri çocuğuna simit veren 2 tutuklu yakınının otomobilini soydu. Lüks otomobiline binerek olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik kameralarından aracının plakası belirlenerek yakalanıp, tutuklandı. Olay, Kürkçüler Cezaevi yerleşkesindeki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Haydar A., lüks otomobilindeki eşi ve oğlu ile sabah saatlerinde cezaevi otoparkına geldi. Haydar A. daha sonra aracından inerek, park halindeki tutuklu yakınlarının otomobillerini kontrol etmeye başladı. Dikkat çekmemek için oğlunun ve eşinin elinden tutan şüpheli bir süre otopark içinde gezdi. SİMİT VEREN KADINI SOYDULAR Bir süre sonra, otoparka gelen Sarıye G., aracı park ederek tutuklu bulunan eşini ziyaret etmek için cezaevine giriş yaptı. Bu sırada Sarıye G. otoparkta dolaşan Haydar A.'nın oğluna yemesi için simit verdi. Simidi alarak soyacağı kadına teşekkür eden Haydar A. daha sonra Sarıye G.'nin aracının bagajında bulunan 30 bin lira ile 2 cep telefonunu çaldı. Çantayı kendi aracına koyan şüpheli başka bir otomobili gözüne kestirdi. Şüpheli, aynı yöntemi kullanarak Aylin B.'nin aracından da 300 lira para ve 1 cep telefonu çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra oğlu ve eşiyle otomobiline binen şüpheli olay yerinden ayrıldı. Tutuklu yakınları ise ziyaret sonrası, soyulduklarını fark edince polisi aradı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracının plakasını tespit etti. Haydar A., kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli buradaki sorgusunda suçunu kabul etti. Cep telefonlarını sulama kanalına attığını, çaldığı paranın bir kısmını harcadığını ve kalan 28 bin 200 liranın evde bulunduğunu söyledi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi ise serbest bırakıldı. Polis ise, parayı sahiplerine teslim etti.

