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  4. Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadına taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadına taciz iddiası ortalığı karıştırdı

05.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Antalya’da ailesiyle birlikte yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın elle tacizine uğradı.

Antalya’da ailesiyle birlikte yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın elle tacizine uğradı. Şehrin ortasında güpegündüz yaşanan taciz olayı , güvenlik kameralarına yansırken kadının tepkisi üzerine şahsın peşinden giden kocası şüpheliyi darp etti. Şüpheli olay yerin çağrılan polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kapalı Yolda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eşi ve küçük çocuğuyla birlikte Kapalı Yolda gezen kadın, eğilip çocuğuna baktığı sırada arkasından gelen F.K isimli şahıs tarafından iddiaya göre elle taciz edildi. Taciz şüphelisi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken biranda neye uğradığını anlamayan kadın konuyu eşine söyleyince, eşi tacizcinin peşinden gitti. Yaklaşık 50 metre ilerde tacizciyi durdurup tartışmaya başlayan kadının eşi, tacizcinin üzerine yürüdü bu arada vatandaşlar araya girdi. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri geldi. Taciz olayının yaşandığı bölgeye yakın bir noktada taciz şüphelisi ile tekrar tartışan koca, bir şey yapmadığını ileri süren şüpheliye "Güvenlik kameraları var" diye bağırarak darp etti. Tartışmayı çevredeki esnaf durdururken taciz iddialarını reddeden F.K., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, F.K’nın Asayiş Şube ekipleri tarafından başka bir suçla daha aranması olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıdı
Taciz olayı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde trafiğe kapalı yolda eşi ve çocuğuyla yürümekte olan kadın çocuğuyla ilgilenmek için durduğu anda şüpheli F.K.’nın elle taciz ettiği anlar kayıtlara girdi. Tacizin ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şüphelinin arkasından koşan kadının eşiyle tartışması da görüntülere yansıdı.

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