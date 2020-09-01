Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle tatile çıkan Can Bonomo sessizliğini bozdu

Öykü Karayel-Can Bonomo ve Bartu Küçükçağlayan-Merve Özgüle çiftlerinin birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olmuştu.

Uçankuş muhabirinin "Birlikte tatil yapmanız çok eleştiri aldı, ne söyleceksiniz?" sorusuna yanıt veren Can Bonomo şunları söyledi:

"Bir şey söylemeye gerek yok. Bartu benim çok yakın ve samimi bir arkadaşım. Öykü de eşim ve en sevdiğim insan. 2020 yılındayız. Sonra kadına şiddet diye kadın cinayetleri diye ağlıyoruz, böyle şeyler yapıyorsunuz televizyonlarda diye. Yapmayalım o yüzden..."

