Eşi ve iki kardeşini öldüren zanlının çift tabanca kullandığı iddiası

İrketi, Mehmet Ö'nün olay günü kız kardeşi Ayla ile görüşmeye geldiğini ve kapıyı açar açmaz, "bugün buradan kimse sağ kurtulamayacak" dedikten sonra çifte tabancayla ateş açtığını iddia etti.

Kardeşlerinin cenazesini almak için Adana Adli Tıp Kurumuna gelen abla Hamide İrketi, yaptığı açıklamada, katil zanlısı eniştesi Mehmet Ö. hakkında kız kardeşi Ayla Ö'yü sürekli dövdüğü gerekçesiyle birçok defa uzaklaştırma kararı verildiğini belirtti.

Ayla Ö'nün, üç çocuğunun babası Mehmet Ö'ye uyuşturucu madde kullandığı, kendisine de zorla kullandırdığı ve zaman zaman şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı öne sürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde dün akşam boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşi Ayla Ö. (39), kaynı İzzet Bahri İrketi (45), ve baldızı Reyhan İrketi'yi (51) öldürüp, kaynanası Hacer İrketi'yi (80) de yaraladığı ileri sürülen Mehmet Ö'nün (45) yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Adana'da eşi, baldızı ve kaynını öldürdükten sonra kaçan firari zanlının olayı iki tabancayla gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olaydan yaralı kurtulan annesi Hacer İrketi ile yara almadan kurtulan yengesi Aygül İrketi'nin kendisine yaşadıklarını anlattığını kaydeden İrketi, "Olay sırasında kapının arka kısmında kalan yengem Aygül ile 1,5 yaşındaki oğlu Cumali olayın şokuyla yüzlerini yastıkla örtmüş. Mehmet, onları görmemiş. Görseydi belki de onları da öldürebilirdi. Yengem 'silahı gördüm. Korkudan sesimizi çıkaramadık' dedi. Yeğenim ise olay nedeniyle şoka girmiş halde." dedi.

İrketi, zanlının kendilerini de öldürebileceğini öne sürdü.

Üç kardeşin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, olayda bacağından yaralanan anne Hacer İrketi'nin tedavisi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

