Eşi ve kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Halil YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de, kendisinden boşanmak isteyen eşi Zahide Oğuz ile eşinin kardeşi Kutlay Oğuz'u öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Karip Oğuz'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın ardından konuşan anne Cihan Oğuz, “Benim kızımı bir hayvan gibi doğradılar. İki tane güzel gül gibi evladım şu an toprakta, onun cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018 tarihinde Karip Oğuz (53), eşi Zahide Oğuz (43) ile eşinin kardeşi Kutlay Oğuz(38)'u silahla vurarak öldürdü. Karip Oğuz, olaydan sonra 155'i arayarak teslim oldu. Eşini ve kayınbiraderini öldüren Oğuz'un yargılanmasına bugün devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Karip Oğuz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı izleyenler arasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri de vardı.

“O NUMARA ARANDIĞINDA HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAĞINI SÖYLEDİ"

Duruşmada söz alan sanık Oğuz, mahkemeye bir telefon numarası sunarak “Açık görüş sırasında bana bir telefon verildi. Bir çocuk açık görüş sırasında 'Bana bunu bir abla gönderdi' dedi. O numara arandığında her şeyin ortaya çıkacağı söyledi" dedi. Sanığın avukatı mahkemeden, söz konusu numaranın incelenmesini ve maktullerin konumlarının bulunmasını talep etti.