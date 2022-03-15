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  4. Eşi ve kayınpederini adliye önünde katletmişti! Mahkeme ceza yağdırdı

Eşi ve kayınpederini adliye önünde katletmişti! Mahkeme ceza yağdırdı

15.03.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te Onur Acar (32) boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar (23) ile kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) adliye önünde pompalı tüfekle öldürdü. Mahkeme Onur Acar'a iyi hal indirimi uygulamadı ve biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezası verdi. İşte detaylar!

Eşi ve kayınpederini adliye önünde katletmişti! Mahkeme ceza yağdırdı

Bilecik'te 16 Kasım 2020'de Onur Acar, boşanma aşamasında olduğu Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'a adliye çıkışında pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Onur Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Acar hakkında hazırlanan iddianameyle Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davanın karar duruşması bugün Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Onur Acar tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlandı, eşini ve kızını yitiren Fatma Duman ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Acar, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Onur Acar hakkında eşi Cemile Nur Acar’ı 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, kayınpederi Abdullah Duman'ı ise 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulamayan heyet, Acar’ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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'ÖLDÜRMEK İSTESEM EVLERİNİ BASARDIM'

Acar, önceki duruşmada öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Öldürme kastıyla hareket etmedim. Ne kadar ateş ettiğimi de saymadım. Fişek bitince tüfeği üzerlerine attım. Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim, tüfek tutukluk yapabilirdi. Öldürmek istesem, bunun riskine girmezdim. Ayrıca öldürmek istesem adliye önünde yapmaz, gece evlerini basar, evlerinde öldürürdüm" ifadelerini kullanmıştı.

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(DHA)

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cinayet Bilecik
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