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Eşi ve kayınpederini hediye aldığı ayakkabı değiştirilmek istenince öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

ADANA'da eşini ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini ağır yaralayan astsubay Ertuğrul Güçlü'nün (22) hediye aldığı ayakkabının beğenilmeyip, değiştirilmek istenmesi nedeniyle çıkan tartışmada tabancasını ateşlediği ortaya çıktı.  Geçen 9 Temmuz akşamı Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana gelen olayda Ertuğrul Güçlü, kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in (58) evinde olan eşi Büşra Güçlü (21) yanına gitti. İddiaya göre, astsubay Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşine yorgun olduğunu ve eve gitmek istediğini söyledi.

ADANA, (DHA)- ADANA'da eşini ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini ağır yaralayan astsubay Ertuğrul Güçlü'nün (22) hediye aldığı ayakkabının beğenilmeyip, değiştirilmek istenmesi nedeniyle çıkan tartışmada tabancasını ateşlediği ortaya çıktı.

Geçen 9 Temmuz akşamı Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta meydana gelen olayda Ertuğrul Güçlü, kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in (58) evinde olan eşi Büşra Güçlü (21) yanına gitti. İddiaya göre, astsubay Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşine yorgun olduğunu ve eve gitmek istediğini söyledi. Büşra Güçlü ise, eşine, babasına hediye olarak aldığı ayakkabının beğenilmediğini, değiştirmeye gitmek istediklerini belirtti. Astsubay Güçlü, bu isteğe karşı çıkınca çift arasında tartışma çıktı.

Bu sırada odaya giren kayınpeder Cemal Ünlükıraner, Güçlü'yü kızına bağırmaması konusunda uyardı. Astsubay Güçlü, daha önce de kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'e (52) aldığı hediyelerin beğenilmeyip, değiştirildiğini belirterek, evin balkonuna çıktı.

BALKONDAN GELİP MERMİ YAĞDIRDI

Güçlü, kısa süre sonra odaya dönüp, tabancasını eşine, kayınpederine ve kayınvalidesine ateşledi. Büşra Güçlü, babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner, ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Cemal Ünlükıraner ve Büşra Güçlü, hayatlarını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan astsubay Güçlü, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan kayınvalide Sultan Ülnükıraner'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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