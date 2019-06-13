Eşi ve kayınvalidesini öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

Ankara'da 8 Aralık 2018'de eşi Mehtap Er ve kayınvalidesi Muazzez Kınay'ı tabancayla öldürdüğü, küçük oğlunu ve baldızını yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık Rıza Er, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmasında, Mehtap Er ile boşanma aşamasında olduklarını, ayrı kaldıklarını, eşinin kendisine yönelik mahkemeden uzaklaştırma kararı aldığını anlattı.

Müşterek çocuklarını olay günü beraber vakit geçirmek üzere aldığını belirten sanık Er, "Evde oynarken çocuğumun 'Ramazan baba işe gitti, eve dönecek.' dediğini duydum. Karıma mesaj attım, çocuğumun neden başkasından 'baba' diye bahsettiğini sordum. O da cevaben, 'Sen bu cümleyi attın ama tutturamadın. Başka birileri var, o kişi Ramazan değil.' diye yazdı." şeklinde konuştu.

Kadının, çocuğu geri getirmesini istediğini söyleyen Er, "Mehtap Er pavyonda çalışıyordu. Daha önce görüşmeye gittiğimde beni iki kişiye dövdürmüştü. O yüzden çocuğu götürürken ruhsatsız silahı yanıma aldım." dedi.