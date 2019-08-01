Eşi ve kayınvalidesini yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

"Eşimin ailesi ile yakın oturuyoruz. Olay günü balkondayken eşim ve kayınvalidemin evden çıktığını gördüm. Konuşmak için yanlarına gitmeye karar verdim. Bıçak ve tüfeği korkutmak maksadıyla yanıma almıştım. Yanlarına gidip konuşmak isteyince her ikisi de hakaret ederek ellerindeki çantalarla üzerime saldırdılar. Bunun üzerine korkutmak için bıçağı çıkarıp salladım. Ayrılıp uzaklaşmaya başladıklarında ise korkutmak için tüfekle arkalarından ateş ettim. Olay, geçmişten gelen tüm hadiselerin etkisiyle ve kayınvalidemin eşimi bana karşı kışkırtmasından meydana gelmiştir."

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden İsenç, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin İsenç, müştekiler Ergül İsenç ve Ayşe Öksüzömer ile tarafların avukatları katıldı.

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta işe gitmek için evden çıkan eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayıp tüfekle ateş açtığı iddia edilen Hüseyin İsenç'in, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

- "Vücudumda 17 bıçak darbesi var"

Müşteki Ergül İsenç ise evlilikleri boyunca eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını, birçok kez karakola başvurduğunu ancak eşinin tehditleri nedeniyle şikayetleri geri almak zorunda kaldığını anlattı.

Boşanma davası da açtığını ancak bunu da eşinin tehditleri nedeniyle geri çektiğini ifade eden İsenç, sanığı aldatmadığını ifade etti.

Telefonla görüştüğü eşiyle boşanma konusunda anlaştıklarını belirten İsenç, "Annemle beraber işe gitmek için evden çıktığımızda sanık arkamızdan geldi. Bana bıçakla vurdu. Kendisine çanta ile saldırmadık ve aramızda bir tartışma yaşanmadı. Vücudumda 17 bıçak darbesi var. Tüfekle ateş etmesi nedeniyle de yaralandım. Olay sırasında elinde 2 bıçak vardı. Anneme de bıçakla saldırdı. Bulunduğumuz yere insanlar gelince sanık bizi bırakıp kaçtı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Ayşe Öksüzömer de kızı kendilerine sığındığında sanığın evlerini basıp tehditte bulunduğunu öne sürerek, "İçki içer, kumar oynar. Kendilerine aldığımız evi dahi tehditle satmıştır. Beni de 3 yerimden bıçakla yaraladı. Kaçmaya çalışırken arkamızdan ateş etti. Benim, 3 çocuğu olan kızımın yuvasını yıkmak gibi bir amacım olamaz." dedi.